Rechazó que haya sido por presión del PT y PVEM y reveló que el domingo todavía estaba en el borrador de la reforma

Fue decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum sacar del Plan B la consulta pública sobre temas electorales y no por presión de los partidos aliados, aseguró el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

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En conferencia de prensa, señaló que este tema quedó fuera no por una negociación con el PT y el PVEM y precisó que hasta el domingo pasado estaba contemplada en la propuesta legislativa, pero fue determinación de la presidenta sacarla de última hora.

Asimismo, aseguró que el proceso para la selección de tres consejeros electorales garantizará que se elijan a los mejores perfiles, que le garanticen al país autonomía e independencia.

Precisó que se va a procurar seleccionar los tres mejores perfiles que le garanticen al país seguir trabajando con un Consejo con principios de objetividad, transparencia, imparcialidad y profesionalismo.

“Vamos a mandar la convocatoria mañana, si la Junta lo autoriza, o el jueves. Y va a ser un trabajo pesado, desde la selección del Consejo Técnico hasta la recepción de aspirantes y candidatos, examen y todo lo que implica una renovación de este tipo. La Cámara de Diputados tiene una carga”, indicó.

Monreal Ávila explicó que el Consejo del INE ahora es un órgano equilibrado, no es del gobierno, no obedece a consignas del gobierno; al contrario, se ha destacado porque actúan con autonomía e independencia, aún en contra del gobierno y del partido en el gobierno.

“Así es que yo considero que va a continuar siendo autónomo e imparcial y nosotros vamos a procurar, porque así sea, y seleccionar los tres mejores perfiles que le garanticen al país seguir trabajando con estas características y estos principios de objetividad, transparencia, imparcialidad y profesionalismo”, afirmó.

Sobre el contenido del Plan B afirmó que es una reforma sustancial, aunque algunos han querido minimizarla, pues el propósito de la presidenta Claudia Sheinbaum es ir reduciendo los costos que generan los partidos, los procesos electorales y la materia electoral.

“A diferencia del Plan A, que siempre dijeron que iban a votar en contra los aliados, ahora en el Plan B han adelantado su voto a favor. Entonces, yo creo que no tendrán dificultades en el Senado. Es un buen documento. Va a haber un debate interesante. Vamos a esperar”, dijo.

Asimismo, precisó que fue una decisión de la presidenta de la República enviar al Senado de la República su propuesta de reforma electoral.

Detalló que actualmente la materia electoral está prohibida para la consulta popular y lo que proponía la presidenta era que no estuviera prohibida la materia electoral. “Al final decidió no presentar esa propuesta, que seguramente se verá reflejada en el documento que envíe al Senado y queda como está el artículo 35 en esta materia de consulta popular”, acotó.