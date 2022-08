Demandan priista comparecencia del gabinete de seguridad en San Lázaro

PATRICIA RAMÍREZ

Foto: EFE

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados advirtió que solicitará que el gabinete de seguridad comparezca ante la Cámara de Diputados para realizar un profundo análisis sobre los recientes acontecimientos de grupos organizados, que sembraron el terror en varias partes de la República.

Tras condenar los bloqueos e incendios provocados por grupos delincuenciales en Jalisco, Durango, Baja California y Ciudad Juárez, Chihuahua, así como los asesinatos que se perpetraron en contra de policías de diversas entidades, los lelegisladores priistas advirtieron que las bandas de criminales realizan acciones análogas al terrorismo.

“Siembran el pánico entre la población civil y no hay consecuencia legal para ellas. Las y los diputados del PRI condenamos la inacción de las autoridades y en particular la descabellada e inaceptable declaración de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, quien adjudicó la violencia a la falta de pago de “piso”, y pidió a los criminales que solo actuaran contra los omisos”, sentenciaron a través de un comunicado de prensa.

Consideraron además que es inadecuada la política de seguridad que impulsa Morena y en donde la coordinación es inexistente, pues es evidente que en estos momentos el Estado mexicano es incapaz para controlar la violencia que genera el crimen organizado y esto pone en riesgo a la población que circula por las carreteras y calles.

“La violencia que vivimos en el mes de agosto no tiene precedente en la historia moderna de México. Gobernadores y presidentes municipales también deben hacer su tarea y destinar más presupuesto a la seguridad”, insistieron.