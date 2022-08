Denuncia el periodista Jesús Lemus persecución de la Fiscalía

URBANO BARRERA

El periodista y escritor Jesús Lemus difundió un video en el que alerta que está a punto de ser ‘levantado’, ‘desparecido’ o ‘asesinado’.

Imputó que ello se debe a la reciente publicación de su libro ‘El Fiscal Imperial’ donde se refiere a Alejandro Gertz Manero.

“Gertz Manero es un hombre rencoroso, argumentará que soy un delincuente, el peor de los criminales y ser parte del crimen organizado.

Responsabilizó de cualquier agresión a él o su persona, al presidente Andrés Manuel López Obrador, al titular de Gobernación, Adán Augusto López, a la secretaría de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y al fiscal local Adrián López.

“Siento la muerte cerca y no confío en el mecanismo de protección a periodistas está completamente infiltrado y desacreditado, tampoco creo en las organizaciones internacionales como Artículo 19 y Periodistas sin fronteras, no creo en nada, ni en nadie, nunca han hecho nada en favor de los periodistas…”, aseguró.

Reveló que se encuentra en el extranjero e ingresará a México para rescatar a su familia, promover su libro y seguir investigando la corrupción, pues no lo podrán callar.

Expresó que se movilizará por carretera y no se esconderá, pues el Estado mexicano debe garantizarle seguridad. “Me ofrecieron asilo en Estados Unidos de América, pero eso será la última decisión que tomaré”, acotó.

Al fiscal Alejandro Gertz Manero pidió no meterse con su familia, pues el sólo a cuestionado su ejercicio público, pero nunca ha mencionado a sus hijas, yernos y nietos.

Jesús Lemus afirmó estar decepcionado de este gobierno y expresó “el México de Felipe Calderón es el de Andrés Manuel López Obrador. La 4T era la posibilidad de terminar con las viejas prácticas, pero ahora estoy muy decepcionado, lo responsabilizo (a AMLO) de lo que me pueda pasar. Temo por mi vida, me van a desaparecer, me van a matar”, declaró al reconocer que tiene miedo.