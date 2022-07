Denuncian panistas a Ministerio Público que impidió comparecencia de Florencia Serranía

PATRICIA RAMÍREZ

Diputados locales del PAN acudieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para interponer una queja contra el Ministerio Público que impidió que fuera citada a declarar a la exdirectora del Metro, Florencia Serranía, por la tragedia de la Línea 12, porque está encubriendo a la principal responsable del colapsó que ocasionó la muerte de 26 personas.

El documento entregado ante la unidad de Asuntos Internos de la FGJCDMX, demanda el inicio de una investigación penal en contra de la ministerio público María de la Luz Alcántar Alcantar, por obstruir el proceso para llegar a la verdad en el desplome de la Línea 12 del Metro.

El presidente de la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso local, Luis Chávez García, indicó que reportes han señalado que el colapso del Metro en Tláhuac, fue multifactorial, por fallas de origen, de construcción y por la falta de mantenimiento, durante el gobierno de Sheinbaum.

“No es posible que la MP no haya dejado que Florencia Serranía declare, para determinar las probables responsabilidades que tienen los funcionarios sobre lo que pasó”, consideró.

El diputado Federico Döring, la MP del caso Línea 12, cae en desacato por no cumplir orden de un juez. “Las víctimas ganaron y los intereses políticos de Sheinbaum no deben ser el elemento que deje libre a Serranía”.

El diputado Héctor Barrera Marmolejo, comentó que Serranía ha sido señalada por la empresa DNV, ya que su peritaje apunta a falta de mantenimiento, situación que la Fiscalía debe considerar.

El diputado Aníbal Cañez Morales, lamentó que la ex directora del Metro no haya puesto un pie en las audiencias e insistió que, con Morena, la justicia es selectiva.