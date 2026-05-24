Joel Huiqui: "Mi sueño se ha cumplido; me quiero quedar, falta que el Presi lo haga oficial"

Joel Huiqui necesitó solo siete partidos (uno de fase regular y seis de Liguilla), para conseguir la décima estrella para Cruz Azul y lo hizo como técnico interino tras el cese de Nicolás Larcamón.

Y así, el estratega también logró el requisito que le puso el presidente Víctor Velázquez, para permanecer como entrenador cementero para el próximo torneo.

Tras levantar la décima luego de ganarle la Final a Pumas 1-2 en el Estadio Olímpico Universitario, Huiqui habló con la satisfacción del deber cumplido y dijo que solo falta que el mandamás cementero haga oficial su permanencia en el banquillo.

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"Me encantaría quedarme aquí. La realidad es que hoy mi sueño se ha cumplido. He tenido grandes momentos como jugador y ahora como DT.

"El presidente lo mencionó porque a él le gustaría que me quedara, y a mí me encantaría. Solamente falta que lo haga oficial", dijo con la medalla de Campeón colgando en su cuello.

Huiqui también habló de qué fue lo que pasó al mediotiempo del encuentro, en el cual iban perdiendo 1-0 ante Pumas y tenían todo en contra, cuando la décima parecía más lejos que nunca.

"Entré (al vestidor) y escuché cosas muy interesantes de los jugadores. Había una energía muy interesante porque no eran reclamos, eran exigencias, eran correcciones entre ellos mismos. Creo que sintieron esa parte. Hicimos un mensaje muy simple: hay que atacar con orden y hacerlo mucho mejor", relató Joel Huiqui ante los medios de comunicación que se dieron cita tras la victoria del Cruz Azul.

CUMPLIÓ SU SUEÑO



Joel Huiqui mandó un mensaje a toda la afición de Cruz Azul tras levantar la décima como DT. pic.twitter.com/UE7apDbXjE — La Octava Sports (@laoctavasports) May 25, 2026

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