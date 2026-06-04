¡Atlante apuesta por la experiencia! Óscar Jiménez llega como portero

Los Potros de Hierro del Atlante tienen nuevo guardameta para su regreso a la Primera División del balompié mexicano. El club azulgrana cerró la contratación del arquero mexicano Óscar Jiménez, quien quedó libre tras terminar su contrato con el León.

El fichaje se concretó tras varios días de negociaciones y Jiménez podría ser presentado oficialmente durante la segunda semana de junio.

El portero, de 34 años de edad, regresa a la Ciudad de México, donde expresó tener interés en jugar nuevamente.

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Foto: Atlante fb



La operación fue facilitada porque Jiménez era agente libre, lo que además permitió a Atlante incorporar a un jugador mexicano experimentado sin ocupar plaza de extranjero, tal como buscaba el director técnico Miguel Herrera.

Tras dejar al América en 2024, Óscar Jiménez firmó por dos años con León, pero su paso por la Fiera fue irregular. Apenas disputó 11 partidos en total.

En el Clausura 2025 jugó 8 encuentros (720 minutos) y recibió 11 goles; en el Apertura 2025 vio acción en 3 partidos (270 minutos); en los torneos Apertura 2024 y Clausura 2026 no sumó ni un minuto, quedando como tercer portero detrás de Óscar García y Jordan García.

A pesar de los últimos dos años complicados, Atlante confía en la experiencia del guardameta para reforzar la portería de los Potros de Hierro de cara al torneo de Apertura 2026 en la Liga MX.

El Equipo del Pueblo trabaja en la búsqueda de más refuerzos para fortalecer el plantel tras el ascenso que compró.