Estadio Azteca garantiza boletos a palcohabientes pero sin acceso de alimentos pese a fallo de juez

El Estadio Banorte o Estadio Ciudad de México, emitió este martes un comunicado en el que garantizó a palcohabientes y plateístas, sus boletos para la Copa del Mundo.

Sin embargo, de acuerdo a lo que se lee en ese mensaje de la directiva del Coloso de Santa Úrsula, se mantiene la prohibición a los dueños de ingresar sus alimentos y bebidas a dichos espacios, tal y como sus títulos de propiedad firmados en la década de 1960 lo permiten.

"Es indispensable cumplir con leyes y normas emitidas por las autoridades administrativas, así como los lineamientos operativos, normas y reglamentos establecidos por la FIFA y el Estadio Banorte, los cuales se les han notificado oportunamente en comunicados anteriores", se lee a la letra.

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¿Medidas cautelares del juez no se respetaron?

El nuevo reglamento que creó el Estadio Banorte a partir de la remodelación del inmueble para la Copa del Mundo, suprimió el derecho que tienen los propietarios de ingresar alimentos y bebidas, lo cual disparó que la Asociación Mexicana de Palcos y Plateas, liderada por el exfutbolista Manuel Negrete y el abogado Roberto Ruano, se moviera legalmente para hacer valer ese y otros derechos de los títulos de propiedad.

De hecho, el pasado 14 de mayo el abogado Ruano presentó públicamente las medidas cautelares dictadas por un juez, en las que se obliga al Estadio Banorte a respetar esos derechos por título de propiedad.

Sin embargo, dicha situación no está siendo respetada de acuerdo al comunicado mencionado, más allá de que las entradas de los palcohabientes están aseguradas.

Les ofreceden "crédito" para usarse en la Liga MX

Para mantener "quietos" a los palcohabientes, el Estadio Banorte les ofreció que si compran alguno de los paquetes "hospitality" que vende la FIFA en el Mundial, mismos que cuestan mínimo 200 mil pesos, se les ofrece una especie de "crédito".

"Todos los titulares de palcos que decidan comprar un paquete, recibirán un crédito equivalente al 25 por ciento del valor del paquete adquirido, el cual podrá utilizarse posteriormente en consumo de alimentos, bebidas y/o estacionamiento dentro del Estadio".

Y erróneamente, el comunicado agregó: "valido durante el Torneo Clausura 2026 y el Torneo Apertura 2027 (lo correcto es Apertura 2026 y Clausura 2027), de la Liga MX conforme a los términos y condiciones aplicables".

De esta manera, a pocos días del inicio de la Copa del Mundo en México, esta situación sigue generando mucha controversia y parece ser que así inicie el certamen la disputa seguirá con mucha tela de dónde cortar.