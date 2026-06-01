FIFA libera app para las entradas de la inauguración del Mundial 2026: "Que los aficionados bajen los boletos mucho antes"

Los 87 mil aficionados que se darán cita en el Estadio Ciudad de México el próximo 11 de junio para la histórica inauguración del Mundial 2026 tendrán una única manera de acceder al inmueble.

El Tricolor y Sudáfrica están a nada de escuchar el silbatazo inicial que enmarcará la tercera ocasión en que el Coloso de Santa Úrsula engalane un juego inaugural en una Copa del Mundo.

Y por ello, la FIFA ha recordado a los asistentes que solo a través de la aplicación oficial, podrán disponer de sus boletos.

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El gobierno de la Ciudad de México inauguró la Casa México Media Centerdonde recibirán a cientos de periodistas de distintas partes del mundo durante la justa mundialista.

En el evento, además, se presentó la estrategia de movilidad así como el operativo de seguridad para el partido inaugural. En ese contexto, el máximo organismo rector del balompié internacional, hizo hincapié en sus recomendaciones para que los asistentes puedan ingresar al estadio sin contratiempos.

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"La plataforma de boletaje México de FIFA ya está lista. Nuestra aplicación móvil ya está disponible en plataformas para que lo usen. Es toda la experiencia del usuario.

Es importante recalcar que la aplicación móvil ya está en ambas plataformas y es importante también que esa es la única plataforma en la cual una aficionada o un aficionado puede acceder a sus boletos.

A partir de hace dos semanas ya empezaron a llegar correos oficiales de la FIFA a los y las boletohabientes recordándoles que su boleto ya está disponible y pidiéndoles que bajen la aplicación móvil", dijo Jürgen Mainka, Chief Tournament Officer para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, en la conferencia.

La app ya está lista para ser descargada en cualquier dispositivo, tanto Android como Apple iOS, siendo la única vía autorizada para descargar, administrar y presentar los tickets de ingreso a los inmuebles.

"Tenemos muy marcado el recodarlo porque queremos que los aficionados bajen los boletos mucho antes, ahorita ya están disponibles. La experiencia de este mercado de movilidad lo conocemos en un partido con más de mil agentes.

Seguiremos informando hasta que llegue el día previo a la inauguración con estos mensajes muy específicos para que la gente sepa que es la que sigue un poco. Dentro de nuestras comunicaciones incluimos lo que decía el Secretario de Seguridad, las comunicaciones de dónde se puede traer, dónde no se puede traer", abundó.

El Estadio Ciudad de México abrirá sus puertas al público el día del partido inaugural desde las 9:00 horas. La ceremonia de apertura dará inicio a las 11:30 y tendrá un carácter interactivo, ya que los asistentes participarán activamente en diversas dinámicas organizadas dentro del inmueble.

Por esa razón, la FIFA recomendó que todos los aficionados ocupen sus lugares a más tardar a las 11:00 de la mañana para no perderse ninguna de las actividades programadas.

"Entra uno al estadio y ya hay actividades en toda esa parte adentro. A las 11:00 de la mañana, invitamos a que todos estén sentados en sus asientos.

"¿Por qué? Porque esta ceremonia de inauguración es increíble. Los aficionados y las aficionadas que estén en el estadio van a participar en esta ceremonia de inauguración. Terminará por ahí a las 12:05 de la tarde y a partir de ahí inicia el calentamiento de esos 21 jugadores que se van a sortear en ese partido inaugural", finalizó.

Se sabe que en la celebración contará con la participación de artistas nacionales e internacionales como Los Ángeles Azules, Belinda, Maná, Alejandro Fernández, Lila Downs, Danny Ocean, J Balvin y la sudafricana Tyla. Por lo que se espera una fiesta memorable.

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