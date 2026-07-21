"Hormiga" González se perfila volver a la titularidad en Chivas luego de tres meses

Las Chivas no tuvieron un buen inicio de Apertura 2026, ya que cayeron en casa ante Toluca en la Jornada 1, por lo que de cara a su segundo juego, deberá recuperar los puntos perdidos.

Para ese encuentro, que será ante Juárez el próximo sábado, también en el Estadio Akron, se perfila un cambio principal por parte del entrenador Gabriel Milito.

Se juntó el hambre con las ganas de comer: Sepu expulsado y Hormiga, listo

Ángel Sepúlveda fue el titular el sábado pasado ante los Diablos Rojos, porque fue el delantero que hizo toda la pretemporada con el Rebaño.

Sin embargo, se fue expulsado y no estará en el siguiente cotejo, ya que le aplicaron un partido de castigo. Así que quien se perfila para ser titular es Armando González.

Tres meses sin ser titular

Ha pasado ya un tiempo considerable desde que Armando González jugó su último partido como titular en las Chivas, mismo que fue en la Jornada 17 del Clausura 2026.

Ese encuentro fue ante Xolos de Tijuana el 25 de abril y terminó sin anotaciones en el Estadio Caliente en la ciudad fronteriza, con lo que Hormiga cerró ese torneo.

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Porque hay que recordar que desde mayo estuvo concentrado con la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento y ya no jugó la Liguilla con Chivas.

Por ello es que han pasado tres largos meses sin que Armando tenga una titularidad con el Rebaño Sagrado, oportunidad para la que se perfila tener el sábado.

A la espera de saber si Efraín Álvarez

Por otra parte, durante la semana se sabrá si el volante Efraín Álvarez está listo o no para ser considerado en la convocatoria del juego ante Bravos.

La razón es por problemas físicos que bien lo podrían dejar fuera del plantel considerado para el encuentro, aunque todavía tiene varios días para ponerse a tono.

Efraín ha tenido momentos complejos en cuestión física, ya que apenas salió de la operación de varicocele que se le realizó, por lo que ha sido una etapa compleja para el futbolista.