¿Cuántos goles lleva y a quién la ha marcado gol Cristiano Ronaldo en sus seis mundiales?

Cristiano Ronaldo sigue siendo una leyenda viva del futbol moderno. Es el rival directo y mediático de Lionel Messi, quien ayer se convirtió en el máximo goleador de mundiales en la historia de la Copa del Mundo. Sin embargo, el lusitano supera el número de goles marcados a los del argentino en toda su carrera.

Hoy, después de que la Selección de Portugal goleó a Uzbekistán 5 goles a 0, Cristiano Ronaldo avanzó significativamente en su marca personal, acercándose a los 1000 goles marcados en toda su carrera futbolística. Partió de 973 y ahora en la justa mundialista se acerca cada día más a su meta.

Hasta ahora, ningún jugador ha alcanzado la meta de los 1000 goles marcados en partidos oficiales, de acuerdo con registros reconocidos por la FIFA.

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¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo en su carrera?

Sin embargo, el portugués es quien se encuentra más cerca de lograrlo. Contra Uzbekistán concretó 2 más, lo que dejaría su marca en 975 a lo largo de su carrera, más los que se acumulen.

History for @Cristiano!



Cristiano Ronaldo has become the first player to score in six different @FIFAWorldCup tournaments! ?? pic.twitter.com/qI1Zvt0uJS — FIFA (@FIFAcom) June 23, 2026

¿A qué equipos y selecciones ha goleado Cristiano Ronaldo?

El astro portugués ha enfrentado a decenas de clubes de España, Inglaterra, Italia y Arabia Saudita. Sin embargo, tiene clubes favoritos a quienes ha goleado de manera individual.

Clubes

Sevilla FC: Es el equipo al que más goles ha metido en toda su carrera. Cristiano ha marcado 27 goles en total. Entre sus actuaciones más destacadas se encuentran un histórico triplete y un póker (4 goles) en una misma goleada del Real Madrid.

Es el equipo al que más goles ha metido en toda su carrera. ha marcado en total. Entre sus actuaciones más destacadas se encuentran un histórico triplete y un póker (4 goles) en una misma goleada del Atlético de Madrid: A este club, Cristiano le ha marcado 25 tantos. Es uno de sus rivales más frecuentes y no ha sido la excepción de goleo.

A este club, Cristiano le ha marcado 25 tantos. Es uno de sus rivales más frecuentes y no ha sido la excepción de goleo. Getafe CF: Le ha anotado 23 goles.

Le ha anotado 23 goles. RC Celta de Vigo: El equipo vigués ha sufrido 20 goles del luso.

El equipo vigués ha sufrido 20 goles del luso. Malmö FF: A este equipo sueco ha marcado 6 goles en una sola fase de grupos, según información de la UEFA Champions League.



El lusitano ocupa el puesto de máximo goleador de selecciones. Foto: EFE

Goles con la Selección de Portugal

De acuerdo con la información de la UEFA, el lusitano ocupa el puesto de máximo goleador de selecciones. Ha celebrado goles casi frente a 50 países distintos, entre los que destacan las selecciones más goleadas por CR7: