¿Cuántos goles lleva y a quién la ha marcado gol Cristiano Ronaldo en sus seis mundiales?

Cristiano Ronaldo es el único futbolista que se acerca a marcar los 1000 goles en toda su carrera
El lusitano ocupa el puesto de máximo goleador de selecciones. Foto: EFE
Cristiano Ronaldo es el único futbolista que se acerca a marcar los 1000 goles en toda su carrera
Por: Citli Toribio
Cristiano Ronaldo sigue siendo una leyenda viva del futbol moderno. Es el rival directo y mediático de Lionel Messi, quien ayer se convirtió en el máximo goleador de mundiales en la historia de la Copa del Mundo. Sin embargo, el lusitano supera el número de goles marcados a los del argentino en toda su carrera.
Hoy, después de que la Selección de Portugal goleó a Uzbekistán 5 goles a 0, Cristiano Ronaldo avanzó significativamente en su marca personal, acercándose a los 1000 goles marcados en toda su carrera futbolística. Partió de 973 y ahora en la justa mundialista se acerca cada día más a su meta.
Hasta ahora, ningún jugador ha alcanzado la meta de los 1000 goles marcados en partidos oficiales, de acuerdo con registros reconocidos por la FIFA.
Leer más: Messi llegó a 18 goles y se convirtió en el máximo anotador en Mundiales
Sin embargo, el portugués es quien se encuentra más cerca de lograrlo. Contra Uzbekistán concretó 2 más, lo que dejaría su marca en 975 a lo largo de su carrera, más los que se acumulen.
El astro portugués ha enfrentado a decenas de clubes de España, Inglaterra, Italia y Arabia Saudita. Sin embargo, tiene clubes favoritos a quienes ha goleado de manera individual.
El lusitano ocupa el puesto de máximo goleador de selecciones. Foto: EFE
De acuerdo con la información de la UEFA, el lusitano ocupa el puesto de máximo goleador de selecciones. Ha celebrado goles casi frente a 50 países distintos, entre los que destacan las selecciones más goleadas por CR7:
Hungría: 9 goles
Suecia, Armenia y Lituania: 7 goles cada una.
Andorra: 6 goles
Cargando edición impresa...