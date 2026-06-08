Jorge Campos manda mensaje a Chucky Lozano al no ser convocado por el Tri para el Mundial 2026: "Te extrañamos"

Jorge Campos e Hirving Lozano son dos leyendas de la Selección Mexicana. Mientras el exportero se consolidó como una figura internacional en los años 90, Chucky lo hizo recién la década pasada y comienzos de ésta.

Pero la fama del atacante creció con efervescencia tras anotar el gol de la histórica victoria del Tri sobre Alemania en Rusia 2018. Es por eso que al Brody le invade la nostalgia al saber que Javier Aguirre no lo convocó para la próxima Copa del Mundo 2026.

El jugador perteneciente al San Diego FC participó al igual que el exguardameta en el evento TOMA El Juego 2026. Ahí, mientras ambos participaban en actividades con la prensa, Campos comenzó a bromear con Lozano, a quien le aventó un balón para luego mostrar su inconformidad por la ausencia del delantero de 30 años de edad en la lista del Vasco.

Mexicanos al grito de...Seven Nation Army

"¡El Chucky Lozano!", exclamó durante ele evento de Nike y transmitido por Amazon Music, Jorge ese famoso grito que se popularizó con la tonada de Seven Nation Army (2003) de The White Stripes. Y luego, continuó. "¡Te extrañamos en la Selección! ¿Dónde estás?", lanzó mientras Chucky solo se reía.

El exportero disputó los Mundiales de Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea del Sur-Japón 2002; mientras que Lozano defendió la elástica verde en Rusia 2018 y Qatar 2022. Sin embargo, su falta de actividad al haber sido congelado por su equipo en la MLS, lo dejó sin posibilidades de jugar.