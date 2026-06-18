México enfrenta a Corea del Sur este 18 de junio en Guadalajara. Sigue las últimas noticias del Tri, el ambiente en la Fan Fest y todo lo que ocurre en el Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026
Comienzan a llegar los primeros aficionados al Fan Fest del Zócalo
Por: Redacción Ovaciones
La Selección Mexicana se juega un partido clave ante Corea del Sur este 18 de junio en el Estadio Guadalajara, en actividad de la fase de grupos del Mundial 2026. Con miles de aficionados reunidos en la Fan Fest y un gran ambiente en la ciudad, el Tri buscará dar un paso importante rumbo a la siguiente ronda. Sigue aquí las últimas noticias, el color de la afición y todo lo que ocurre alrededor del encuentro.
Coreanos se "destrampan" en GuadalajaraJun. 18, 2026 11:08
Por: José Andrés Díaz
Esta mañana comenzó la batalla de aficiones en la previa del partido de hoy: México vs. Corea y los coreanos decidieron dejar a un lado el rigor, pues se destramparon y ya hasta bailan el Gangnam Style".
Primeros aficionados llegan al Fan FestJun. 18, 2026 10:23
Por: Martín Avilés
A casi nueve horas del inicio del partido en Guadalajara, los primeros aficionados hacen fila para entrar al Fan Fest de Gudalajara
.
Edición Impresa
Cargando edición impresa...