Comienzan a llegar los primeros aficionados al Fan Fest del Zócalo

La Selección Mexicana se juega un partido clave ante Corea del Sur este 18 de junio en el Estadio Guadalajara, en actividad de la fase de grupos del Mundial 2026. Con miles de aficionados reunidos en la Fan Fest y un gran ambiente en la ciudad, el Tri buscará dar un paso importante rumbo a la siguiente ronda. Sigue aquí las últimas noticias, el color de la afición y todo lo que ocurre alrededor del encuentro.