México vs Ecuador: la rivalidad dentro y fuera de las canchas

En los últimos días, se anunció quién será el próximo rival de México en su segunda fase de enfrentamientos en la Copa del Mundo 2026. Se tratará de Ecuador, una selección con la que anteriormente ya se ha medido y con la que guarda una rivalidad desde hace ya varios años.

México y Ecuador es un clásico continental que desde hace ya más de 30 años, emociona a las masas por los resultados obtenidos para la Selección Nacional. Y todo mundo espera que se repita un resultado favorable, pero nadie sabe si se logrará o la Selección Ecuatoriana dará la sorpresa.

Enfrentamientos más recordados entre México- Ecuador

La rivalidad inició en la Copa América, un torneo donde más veces chocaron y sus enfrentamientos se caracterizaban por historia y mucho drama, como el duelo de semifinales en 1993, donde el Tri resultó ganador con un 2-0.

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También está el emocionante encuentro de cuartos de final en 1997, donde el triunfo se lo llevó la Selección Nacional.



México se enfrentará con Ecuador en los dieciseisavos de Final. Foto: Mexsport

Pero uno de los enfrentamientos más recordados de esta rivalidad, definitivamente es el de la Copa del Mundo de Corea y Japón en el año 2002, donde México coleó 2-1 a Ecuador en Fase de Grupos, eliminando por completo a la selección ecuatoriana.

¿Cuándo se enfrentará México contra Ecuador?

México se enfrentará con Ecuador en los dieciseisavos de Final, que se jugará el martes 30 de junio a las 19:00 horas en el legendario Estadio Ciudad de México, antes llamado Estadio Azteca.

¿Contra quién jugaría México si le gana a Ecuador?

De salir airosos en esta justa, la Selección Mexicana conseguiría avanzar a octavos de final y entonces, podría medirse contra Inglaterra. Sin embargo, el rival de dicha fase, aún no está claro.