DT de Corea molesto por dron en entrenamiento en Verde Valle: "Fue lamentable"

A Corea del Sur le ha pasado de todo en Guadalajara. Entre su desencuentro con la prensa de su país por comentarios contra Heung-Min Son, ventilados en una transmisión de YouTube, y ahora un dron que sobrevoló el entrenamiento de los asiáticos en Verde Valle.

Al respecto se refirió el entrenador, Myung-bo Ho, en el día previo al juego ante México, durante una conferencia de prensa. Dijo que fue una situación que, sin lugar a dudas, causó molestia en el campamento surcoreano.

"Ayer, mientras entrenábamos, había un dron sobrevolando. Nos enteramos y fue antes de la táctica; no nos afectó, pero sí fue lamentable", precisó el estratega.

La Guardia Nacional, ubicada en las instalaciones de Chivas, se encargó de derribar el aparato, ya que presumiblemente quería espiar la táctica de los Tigres de Asia.

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"El juego ante México no me preocupa"

Ya sobre el encuentro de este jueves en el Estadio Guadalajara, el estratega Myung-bo Ho señaló que entienden que ahora sí serán visitantes al enfrentar al país anfitrión, si bien en su primer juego ante Chequia la afición tapatía fue muy hospitalaria y los apoyó en todo momento.

"Durante el primer juego, el público mexicano fue muy apasionado para animar a Corea, lo cual les agradezco. Mañana jugaremos contra México y entendemos que es el partido contra el local.

"Sabemos que animarán al local, pero tenemos experiencia; mañana será distinto. Necesitamos controlar el ritmo del juego; los tiempos serán importantes", aseguró.

Pero el experimentado estratega ni se asusta ni mucho menos se achica ante el equipo mexicano, porque dijo que el duelo no le quita el sueño.

"Mis jugadores se han preparado hasta hoy. No me preocupa el juego de México para nada. La estrategia para los mejores 11 ya la decidí. Todos están en muy buena condición física", destacó Myung-bo Ho.

Foto: EFE



Hwang-In Beom habló de Santi Giménez

Por su parte, el mediocampista Hwang-In Beom, actualmente en el Feyenoord, destacó a Santiago Giménez, con quien coincidió en el equipo de Rotterdam, aunque no por mucho tiempo, ya que el mexicano se fue al Milán.

"Santi y yo estuvimos en el mismo equipo; no éramos rivales. Es un gran jugador, un gran delantero. No estuvimos juntos tanto tiempo porque se fue al Milán; es un jugador contundente.

"Les he pasado tips a mis compañeros sobre cómo contraatacar a México y será de beneficio para nosotros. Saludaré a Santi".

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