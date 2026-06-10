"No podemos volvernos locos"; Javier Aguirre pide fortaleza mental ante rol de México como favorito

A todas luces, México es favorito para ganar tanto la inauguración del Mundial 2026 ante Sudáfrica, como también el Grupo A del torneo, principalmente por ser anfitrión pero también por calidad futbolística.

Sin embargo, eso no significa que el Tricolor deba perder su estabilidad mental tanto para el juego de debut ante los Bafana Bafana, como para el resto del certamen, precisó Javier Aguirre.

Fotos: Celyara



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"Ellos (jugadores) saben jugar ese rol. Hace años ya cambió esa mentalidad. Es verdad que las apuestas, prensa, afición, ponen por encima de un equipo a otro por el handicap que tenemos a favor de jugar en casa; tiene que notarse jugar a 2 mil 240 metros de altura, con nuestra afición. Por supuesto que es algo que puede jugar a favor aunque no participe en el pasto, es algo que los jugadores tienen que manejar", compartió Aguirre.

El Vasco experimentado y viejo lobo de mar como es él, ha vivido todas las experiencias posibles en el futbol. Aunque esta de ser anfitrión y favorito en una Copa del Mundo como entrenador de la Selección Mexicana, para nada es habitual.

? Aguirre confía en un buen arranque



A dos días del debut ante Sudáfrica, Javier Aguirre aseguró que México está listo para la inauguración del Mundial 2026 y expresó su confianza en que el Tri tenga una buena presentación ante su afición.



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Sin embargo, aquí es donde Aguirre avienta por delante toda su experiencia tanto como seleccionador como entrenador de otros países y su tiempo en el futbol español. A partir de esa experiencia, el técnico lo tiene claro:

"Uno cuando es favorito no puedes volverte loco; a todos nos gustaría en el primer tiempo un marcador abultado o cerrar el partido al 20'.

"Esto es de 90 minutos, esa presión hay que saberla canalizar a favor tuyo; si el tiempo corre y no está el resultado conforme a lo que has planeado o generado, es ahí donde hay que mostrar ese equilibrio", precisó Aguirre.

"Somos una familia"



Javier Aguirre aseguró que el grupo adoptó el concepto de familia como parte de su identidad y afirmó que la Selección Mexicana llega plenamente preparada para encarar el Mundial 2026.



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De cualquier forma, el entrenador de la Selección dijo que sea cual sea el escenario que se les presente este jueves ante Sudáfrica, están preparados.

"Son 90 minutos; es muy importante ganar, pero es muy importante cómo se hace. Física y mentalmente, estamos preparadísimos para cualquier escenario, siendo favoritos o no siéndolo, este México tiene muy claras sus ideas y sus objetivos".

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