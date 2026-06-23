Mundial 2026: Partidos y horarios de hoy, 23 de junio

Van ya casi 2 semanas del inicio de la Copa del Mundo 2026 y tanto la tensión, como la emoción de los partidos crece cada vez más. Ayer Argentina avanzó gracias a Messi y su doblete contra la selección de Argelia y la selección de Cabo Verde puso en aprietos a Uruguay.

Sin embargo, hoy promete ser otro día emocionante, pues se termina la fase de grupos y veremos a grandes selecciones jugar como a Portugal o Inglaterra. Sin embargo, también está Colombia con su gran y fiel afición.

Horarios de los partidos de hoy

Portugal vs. Uzbekistán: 11:00 de la mañana, tiempo de México en el Estadio Houston.

11:00 de la mañana, tiempo de México en el Estadio Houston. Inglaterra vs. Ghana: 14:00, tiempo de México. Jugarán en el Estadio Boston, Foxborough.

14:00, tiempo de México. Jugarán en el Estadio Boston, Foxborough. Panamá vs. Croacia: 17:00 tiempo de México. La sede será el Estadio Toronto, Canadá.

17:00 tiempo de México. La sede será el Estadio Toronto, Canadá. Colombia vs. República del Congo: 20:00 tiempo de México Estadio Guadalajara, Zapopan.

Los grupos K y L cierran la segunda fecha de la fase de grupos. #CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) June 23, 2026

¿Cómo van los grupos de estos equipos?

Del Grupo K, donde se encuentran las selecciones de Colombia, República del Congo, Portugal y Uzbekistán, es la selección de Colombia la que va a la cabeza con 3 puntos. Le siguen República del Congo y Portugal con 1 punto, mientras que Uzbekistán ocupa el cuarto lugar con ningún punto.

Mientras tanto, el Grupo L tiene a Inglaterra encabeza al grupo con 3 puntos, le sigue Ghana con el mismo puntaje, mientras que Panamá y Croacia no poseen punto alguno.

¿Dónde ver los partidos de hoy?

A través de televisión abierta podrás ver los partidos de hoy por Canal 5, Azteca 7 y TUDN. En el caso de televisión de paga y streaming, podrás verlos por medio de la plataforma de Vix Premium.

Leer más: Instalan pantallas adicionales para FIFA Fan Fest del Zócalo

Sin embargo, también puedes acudir a cualquiera de las sedes del Fan Fest en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.