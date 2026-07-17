¿Qué dijo Messi de Lamine Yamal? El argentino ve al español como el futuro del futbol

El delantero y estrella de la Selección de Argentina, Lionel Messi dio una gran opinión sobre el que podría llamarse su "homologo" de la Selección de España, Lamine Yamal.

A poco más de 40 horas de enfrentarse en la gran final del Mundial 2026, donde España y Argentina tratarán de llevarse el trofeo a casa, el astro argentino dio sus impresiones sobre sus rivales.

¿Qué dijo Messi de Lamine Yamal?

En una conferencia de prensa, organizada por la FIFA, el delantero argentino, Lionel Messi de 39 años, elogió a Lamine Yamal, aquel pequeño con el que hace muchos años se fotografió para una campaña.

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Messi afirmo que Lamine Yamal es un referente para el futbol en este Mundial 2026, ya que a su corta edad tiene mucho potencial y la oportunidad de conseguir algo histórico.

"Tiene la oportunidad de conseguir algo histórico, es un referente para el futbol en este Mundial 2026... pero nosotros daremos todo para que no sea esta vez", bromeó.

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se jugará el próximo domingo 19 de julio.