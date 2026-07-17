¿Qué opina Trump de Harry Kane? El mandatario de EU confesó que jugó con él

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ofreció una conferencia de prensa al lado del presidente de la FIFA, Gianni Infantino previo a la final del Mundial 2026.

En este encuentro además de que el presidente de Estados Unidos hizo un recuento de los acontecimientos del Mundial 2026, al ser anfitriones hablo de una de las figuras más importantes de la selección de Inglaterra.

Al tocar el tema de la localía del Mundial el presidente Donald Trump, dijo que había sido una grata experiencia; sin embargo, insistió en la FIFA debería darle a su país una justa deportiva para él solo.

"Lo que deberíamos hacer es que elijan a los Estados Unidos de América otra vez, esta vez dejaremos fuera a México y Canadá, que fui muy amable al meterlos, pero lo que decimos es que nos elijan a nosotros", dijo.

También bromeó con la posibilidad del que el Mundial sea organizado por Estados Unidos y China.

LMFAO! President Trump suggests the world select AMERICA again for the World Cup — and make sure to exclude Canada and Mexico



"What we should do is you should choose the United States of America again, this time we'll leave Mexico and Canada out, but then what you do is you,... pic.twitter.com/xenLlUmoRh — Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 17, 2026

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¿Qué dijo Trump de Harry Kane?

En otro momento habló de una de las figura de la Selección de Inglaterra, pues afirmo que es un gran jugador de futbol Soccer.

Señaló que habían jugado juntos... pero al golf, además dijo que los entrenadores se equivocaron al convertir a Kane en un defensa, cuando era el mejor elemento que tenían.

"Inglaterra tiene un gran jugador en Harry (Kane). Jugué golf con él, fantastico chico. Quizás cometieron un error cuando volvieron a su mejor jugador un defensor, pero que sé yo de soccer", bromeó.