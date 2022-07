Desagrada bólido al tapatío Sergio Pérez

Disputa el domingo el gran premio de Austria

‘Quiero vencer a Max Verstappen, eso no es ningún secreto’, dice el enrazado mexicano

A pesar del gran paso que mantiene en el campeonato de la Fórmula Uno, el piloto mexicano Sergio Pérez se sinceró previo al Gran Premio de Austria, donde su escudería correrá ‘como local’ toda vez que ahí tiene su sede, y aseguró que no está a gusto con el bólido que tiene.

‘No me he sentido tan cómodo con el desarrollo del auto como al principio de la temporada. Creo que tengo trabajo por hacer para entender lo que está pasando y espero tener un fin de semana más sencillo aquí en Austria’, comentó el enrazado piloto tapatío .

Las adecuaciones y actualizaciones al RB18 dan la impresión de estar más enfocadas a impulsar al neerlandés Max Verstappen, líder del torneo y seguido muy de cerca por el jalisciense.

‘Probando el auto sólo he tenido dos carreras y el fin de semana pasado no estaba preparado, me sentía bastante mal, así que creo que este es el primer fin de semana en el que realmente veré qué tal’, señaló el mexicano.

Lo reñido del puesto por el primer lugar en la escudería del Toro Rojo deja abierta la posibilidad para que Pérez pelee por el sitio de privilegio ante su compañero, por lo mismo sabe que es muy importante sumar, porque una fecha sin unidades podría representar que se aleje del campeonato de pilotos de la máxima categoría. El hombre fuerte en la escudería del ‘Toro Rojo’, hace unos días, dejó abierta la posibilidad para que gane cualquiera de sus dos pilotos, lo que agrega mayor dramatismo al campeonato, toda vez que Sergio Pérez tiene en mente convertirse en campeón de la Fórmula Uno, lo que sería histórico para nuestro país.

‘Tener otro par de ceros, seguro matará el campeonato. Pero espero que los problemas de confiabilidad hayan desaparecido ahora y podamos terminar las carreras, eso es lo más importante. Quiero vencer a Max, eso no es ningún secreto y si él gana, no es lo mejor para mis esperanzas de campeonato, pero al final del día igual estoy feliz porque es mi equipo’, afirmó el reconocido piloto.

Sobre la carrera en Austria, apuntó Sergio Pérez: ‘Espero que podamos tener un buen fin de semana y maximizar realmente los puntos disponibles en un fin de semana Sprint en nuestro circuito de casa. Hay gran confianza en el equipo’.