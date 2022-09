Destaca Sheinbaum llamado a la unidad de Alfredo del Mazo

AIDA RAMÍREZ

Foto: @claudiashein

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbhaum Pardo destacó la importancia del llamado a la unidad que hizo el gobernador de Estado de México, Alfredo del Mazo Maza este lunes, durante su mensaje de resultados de su quinto año de gobierno y de cara a los comicios en la entidad a celebrarse en junio de 2023.

“Me parece muy importante –el llamado a la unidad- en cualquier elección. Estamos en momentos de transformación y creo que lo más importante es la democracia, fortalecer la democracia en nuestro país, la democracia electoral, la democracia participativa; y, todo aquello por lo que luchamos que siga siendo parte –ahora– de la vida pública de México. Es decir, que no haya intervención de los gobiernos en las elecciones, que no haya compra de voto, que no haya todas esas formas que se utilizaron en el pasado: violencia o que inclusive lo vimos recientemente en la última elección del ‘22 en algunas entidades de la República.

“Que eso sea cosa del pasado, y que el pueblo de México pueda votar libremente para elegir a sus gobernantes, eso es lo más importante y eso entiendo que es el llamado que hace el gobernador del Mazo para el proceso electoral que viene, en particular en el Estado de México y en eso obviamente estamos de acuerdo. Podría haber proyectos distintos de visión, de nación, pero lo más importante es que se fortalezca la democracia dentro de los partidos y hacia afuera de los partidos políticos”, señaló en la conferencia de prensa que ofreció en el Palacio del Antiguo Ayuntamiento en la Ciudad de México, luego de que asistió a la entidad mexiquense, invitada por el mandatario del Mazo, para su quinto mensaje.

Observó que con el gobierno de Estado de México se tienen varios trabajos que están en curso, como el de movilidad, en donde se están llevando a cabo trabajos en Indios Verdes con el Mexibús que permitirá el ordenamiento del transporte que llega proveniente de Estado de México, así como en el Sistema de Cable del Estado de México, en el que se trabaja para “que se conecte con las distintas líneas de transporte que hay ya en la CDMX”.

Otro trabajo importante es el relacionado con el agua y drenaje, en donde el gobierno mexiquense está terminando una Línea Metropolitana de Agua, que va a llegar hasta la Caldera en donde se conecta para dar agua a la alcaldía de Iztapalapa.

Explicó que es agua proveniente de pozos de Zumpango y que, aseguró, van a resolver parte del problema de la carencia de agua en la zona y van a permitir distribuir agua en el Estado de México y también en el Oriente de la Ciudad de México; esas son obras que hace el Estado de México.

Mientras que el gobierno capitalino encabeza las obras en el Sistema Lerma en donde se están rehabilitando los pozos tanto para agua potable, como para riego, “eso también deja una parte del agua para el Estado de México y una parte para la Ciudad de México y una parte para los agricultores de Lerma”.

Así como los trabajos que se están haciendo en la Presa del Bosque, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno de Estado de México; “entonces, particularmente en agua ha habido una colaboración muy grande”.

Sheinbaum Pardo agradeció al gobernador del Mazo, el reconocimiento hecho a su persona durante el informe de gobierno; “como ustedes saben a mí, desde hace años trabajo el tema del agua en Zona Metropolitana y él permitió que el equipo del gobierno del Estado de México viniera a trabajar junto con Conagua y la Ciudad México, en reuniones que tenemos cada 15 días, a veces cada mes, pero normalmente cada 15 días, ya sea por zoom o de manera presencial para darle continuidad a los trabajos que estamos desarrollando”.