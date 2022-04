Disidentes de Cruz Azul tendrían protección policial: cooperativistas

POR URBANO BARRERA

Al avanzar las investigaciones sobre los disturbios y enfrentamiento en la planta cementera Cruz Azul en Tula, Hidalgo, los cooperativistas y empresa revelaron los nombres de autoridades y personajes que están detrás de la disidencia y que habrían filtrado información para organizar el ataque

Desde la salida de la Billy Álvarez, hoy prófugo de la justicia, existe un conflicto legal, en el que van perdiendo Víctor Manuel Velázquez, José Antonio Marín y su abogado Rafael Anzures, razón por la cual contrataron golpeadores.

Indicaron que a la disidencia la apoyaría el Secretario de Seguridad Pública local Mauricio Delmar Saavedra y el Delegado del Estado de Hidalgo de la Fiscalía General de la República, Gerardo Vázquez Alatriste.

Indicaron que no es la primera vez que ocurren agresiones a la planta cementera. El 28 de noviembre de 2021, aproximadamente a las 03:10 horas personas al servicio de los mismos disidentes cometieron actos vandálicos en contra de la Planta de Cruz Azul que se encuentra en el municipio de Tula, Hidalgo, pues prendieron fuego a parte de las instalaciones.

Cabe manifestar, que dichos hechos fueron puestos en conocimiento de la Delegación del Estado de Hidalgo de la Fiscalía General de la República, que radicó dicha denuncia bajo la carpeta de investigación FED/HGO/PACH/0003073/2021.

Los señores Federico Sarabia Pozo, Víctor Ranulfo Luna Reséndiz, y Sergio Rodríguez Reyes, en representación de Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L. promovieron un Juicio de Amparo, del cual tocó conocer al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, quien lo radicó bajo el número 37/2021.

En dicho juicio de amparo, se concedió a los quejosos una suspensión para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentran, esto es, que no se prive a los quejosos Cooperativa La Cruz Azul S.C.L, Federico Sarabia Pozo, Víctor Ranulfo Luna Reséndiz, y Sergio Rodríguez Reyes de la posesión del inmueble ubicado en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, en el municipio de Tula, Hidalgo y se hace notar que dicha suspensión fue notificada a diversas autoridades, entre las cuales se encuentra el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, Mauricio Delmar Saavedra.

Asimismo, en fecha 30 de marzo de 2021 se emitió un interdicto de posesión, el cual fue resuelto a través de un laudo arbitral definitivo y el cual constituye COSA JUZGADA, y en donde se resolvió que la posesión interina de la planta de producción de cemento en Hidalgo (planta ciudad Cooperativa La Cruz Azul), así como todos los bienes muebles que sirvan para su explotación económica debe ser ejercida por el Interventor de la Planta de Producción de Cemento en Hidalgo, propiedad de Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L., en el que se condenó a que todo tercero se encuentra obligado a permitir y no estorbar el pleno goce del ejercicio de la posesión material ya referida; gozando dicha persona del derecho a emplear todos los medios legítimos incluyendo el uso de la fuerza pública o privada para hacer respetar y ejercer la calidad reconocida en dicho laudo arbitral.

Así, con relación a dicho laudo arbitral, el 28 de junio de 2021 mediante la figura de Jurisdicción Voluntaria fue solicitado al Juzgado en materia Civil adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en turno, que se sirviera ordenar, que mediante oficio de notificación, se pusiera en conocimiento de todas las autoridades estatales, que en el Laudo Definitivo que recayó al juicio Arbitral, se declaró que asiste la protección interdictal en relación con la posesión interina sobre la Planta de Producción de Cemento en Hidalgo, propiedad de Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L.

Por todo ello, los efectos reflejos de la cosa juzgada en dicho proceso arbitral, existe la obligación de no ejecutar ninguna resolución tendiente a molestar y/o privar de la posesión al Interventor de la misma, hasta en tanto éste último sea oído y vencido en la acción ordinaria civil a la que recaiga resolución jurisdiccional definitiva que resuelva sobre el mejor derecho a poseer por parte de un tercero; haciendo énfasis en que la protección interdictal concedida, incluye a todos los bienes muebles que sirvan a la protección económica de dicho inmueble.

No obstante la suspensión de amparo y el interdicto de posesión referido, en la madrugada del 15 de diciembre de 2021, en las instalaciones que ocupa la planta Cooperativa La Cruz Azul S.C.L., aproximadamente a las 3:04 am, arribaron a las instalaciones de la planta, un comando de policías estatales con un aproximado de 50 patrullas junto con personas que no venían uniformadas, algunos de ellos contaban con armas largas, y a lo largo de la Ciudad se distribuyeron un aproximado de 40 patrullas más, cerrando avenidas principales y evitando el paso de vehículos particulares.

Dicho comando iba dirigido por el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, Mauricio Delmar Saavedra, pues de los vídeos tomados por las cámaras de la Planta se aprecia como el Secretario de Seguridad Pública hidalguense dirige al comando, pretendiendo despojar de las instalaciones a las personas que legalmente detentan la posesión de la Planta ubicada en el municipio del estado de Hidalgo, no obstante de habérsele notificado la suspensión de amparo concedida por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, dentro del expediente 37/2021 y que a la fecha se encuentra vigente, además de existir también el interdicto de posesión referido.

Es de mencionarse que dicho operativo fue organizado entre los señores Víctor Manuel Velázquez, José Antonio Marín y su abogado Rafael Anzures, en conjunto con el Secretario Mauricio Delmar Saavedra.

Cabe resaltar que dichos hechos también fueron puestos en conocimiento de la Delegación del Estado de Hidalgo de la Fiscalía General de la República, que radicó la denuncia bajo la indagatoria número FED/HGO/TULA/0003113/2021.

Derivado de dichos hechos, la Fiscalía ordenó diversas medidas de protección en favor de los denunciantes, que en el caso lo son Cooperativa La Cruz Azul S.C.L, Federico Sarabia Pozo, Víctor Ranulfo Luna Reséndiz, y Sergio Rodríguez Reyes, entre otros, dichas medidas de protección se dictaron en concordancia con la suspensión referida anteriormente y con el objeto de salvaguardar la Planta, propiedad de la Cooperativa y a sus legales poseedores.

No obstante que el Titular de la Delegación del Estado de Hidalgo de la Fiscalía General de la República, Gerardo Vázquez Alatriste, tenía pleno conocimiento de dichos acontecimientos derivado de las denuncias de hechos referidas, que se encontraban a su cargo y se encontraban en investigación con actos de investigación pendientes de desahogarse, de manera sorprendente y demás parcial, ordenó al Agente del Ministerio Público Ernesto Serrano Rosales que propusiera el No Ejercicio de la Acción Penal en la carpeta de investigación FED/HGO/TULA/0003113/2021, mismo que se dictó en fecha 7 de abril de 2022 y que autorizó el propio Gerardo Vázquez Alatriste y en el que se dejó sin efectos las medidas de protección otorgadas a los denunciantes.

Es decir, el Delegado del Estado de Hidalgo de la Fiscalía General de la República, Gerardo Vázquez Alatriste, siendo sabedor de los conflictos que hay con relación a la Planta Cruz Azul ubicada en el Municipio del Estado de Hidalgo y de los delitos que se han cometido en perjuicio de los legales poseedores de la misma y de la propia Planta, de la nada y sin justificación alguna decide aprobar un No Ejercicio de la Acción Penal de las carpetas referidas y deja completamente desprotegidos a los poseedores y operadores de la Planta referida, aseguran los cooperativistas.

Posterior a ello, no resulta casualidad que en la madrugada del día 27 de abril de 2022, los señores Víctor Manuel Velázquez, José Antonio Marín y su abogado Rafael Anzures y ahora con ayuda del Delegado del Estado de Hidalgo de la Fiscalía General de la República, Gerardo Vázquez Alatriste hayan organizado el ataque armado en la Planta de Cruz Azul, ubicada en Tula, Hidalgo, en el que desgraciadamente perdieran la vida 9 personas, pues claramente los señores Víctor Manuel Velázquez, José Antonio Marín y su abogado Rafael Anzures sabían perfectamente que la planta ya no contaba con las medidas de protección otorgadas por la Fiscalía General de la República, ya que dichas personas, con la ayuda de Gerardo Vázquez Alatriste lograron levantar las medidas de protección, ¿sino de qué otra forma podían saber del levantamiento de las medidas de protección? Sino era por boca del mismo delegado de la Fiscalía.

Es por lo anterior, que se hace también responsable de las muertes que desgraciadamente ocurrieron en la madrugada de hoy con motivo del ataque armado e intento fallido de despojo intentado ahora por un grupo coordinado por los señores Víctor Manuel Velázquez, José Antonio Marín y su abogado Rafael Anzures, quienes mediante actos de corrupción lograron convencer al señor Gerardo Vázquez Alatriste para que levantara las medidas de protección que la planta mantenía, que ellos quedaran impunes por sus actos y además fraguar el letal ataque a las familias de los cooperativistas que trabajan en la Planta de la Cooperativa La Cruz Azul en Tula Hidalgo.