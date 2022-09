Domina Mercedes primeros libres en el Gran Premio de los Países Bajos

EFE

Foto: Reuters

Mercedes, con el británico George Russell (1:12.455) al frente y su compatriota Lewis Hamilton segundo, dominó los primeros libres del Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula Uno que se celebra en el circuito de Zandoort, donde el español Carlos Sainz (Ferrari) fue tercero y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que corre en casa, sufrió una avería a los diez minutos que le obligó a abandonar la práctica y provocó bandera roja en pista.

El fin de semana de Verstappen delante de sus aficionados empezó de una forma amarga para el campeón del mundo y líder del campeonato.

Su Red Bull se detuvo a los diez minutos de los primeros libres por un problema con la caja de cambios.

Nightmare start for Max 😱

The home hero’s first practice comes to a swift end after he reported a gearbox issue 🛠️#DutchGP #F1 pic.twitter.com/WmB91Y87KL

— Formula 1 (@F1) September 2, 2022