El senador y dirigente del PRI advirtió que Morena debe aclarar los presuntos vínculos con la corrupción y el crimen organizado, y aseguró que su partido continuará denunciando estos hechos

El senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que los señalamientos en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , y el senador Enrique Inzunza Cázarez, son “gravísimos” y constituyen, dijo, “un escándalo internacional” que confirma denuncias previas sobre presuntos vínculos entre actores de Morena, corrupción y crimen organizado.

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“Se los dijimos. Lo que hoy se revela sobre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el Senador Enrique Inzunza Cázarez es gravísimo. Dos altos perfiles de MORENA señalados en Estados Unidos por presuntos vínculos con corrupción y crimen organizado no es cualquier cosa. Es un escándalo internacional que confirma lo que hemos venido denunciando desde hace años”, expresó.

Alejandro Moreno Cárdenas sostuvo que su partido advirtió en reiteradas ocasiones sobre lo que calificó como complicidad, avance del crimen y protección política.

“Lo advertimos una y otra vez. Señalamos la complicidad, el avance del crimen y la protección política. Nos atacaron por decirlo“, declaró.

El dirigente priista afirmó que ambos funcionarios llegaron a sus cargos con respaldo político de Morena.

“Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza no llegaron solos. Llegaron con el respaldo del gobierno de MORENA, con estructura, con operadores y con protección política. Cuando dos narcopolíticos de MORENA están bajo este nivel de señalamiento, la responsabilidad alcanza a quienes los impulsaron y los sostuvieron“, señaló.

Asimismo, exigió al gobierno federal aclarar su postura ante estos señalamientos y explicar si tenía conocimiento previo.

“El gobierno de MORENA tiene que decidir de qué lado está. Tiene que explicar qué sabían y por qué permitieron que esto escalara hasta convertirse en un caso que ya investiga la Fiscalía de los Estados Unidos“, indicó.

Alejandro Moreno Cárdenas aseguró que el PRI no guardará silencio ante estos hechos y reiteró su postura de que cualquier persona vinculada con el crimen organizado debe enfrentar la ley.

“En el PRI no vamos a guardar silencio. El que pacte con el crimen organizado tiene que enfrentar la ley, sea quien sea. México no puede seguir gobernado por un régimen cómplice de la narcopolítica y que cada día acumula más sombras que respuestas”, afirmó.

Finalmente, reiteró que su partido continuará con las denuncias públicas sobre estos casos.

“Vamos a seguir señalando, vamos a seguir denunciando y vamos a defender a México con firmeza. Porque este país merece un gobierno que no pacte con el crimen organizado. Son unos traidores a la patria“.