En reunión con autoridades educativas de todo el país explica que México no cabe en un solo calendario

El Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), que agrupa a los secretarios de Educación de las 31 entidades federativas y la Autoridad Educativa de la Ciudad de México analizan las modificaciones al calendario escolar en una sesión extraordinaria, tras las críticas a la propuesta de cortar el calendario el 5 de junio .

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Al iniciar esta reunión, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, aseguró que es una realidad innegable que en algunas regiones del país el calor es un factor presente, al igual que los conflictos de movilidad y falta de atención que generará el Mundial de Futbol, que son preocupaciones legítimas, aunque reconoció que faltó escuchar las opiniones de madres y padres de familia, así como del magisterio.

Agregó que es necesario confrontar como se construye el calendario, la legislación vigente marca entre 185 y 200 días efectivos de clase, alineada con los lineamientos de la OCDE y aseguró que hay países con alto nivel educativo que tienen menos de 170 días de clases.

Asimismo, subrayó que hay una inercia en todo el país que registra que después de la entrega de calificaciones, marcada para este año el 15 de junio, los docentes se dedican a descarga administrativa y se mantienen las aulas abiertas sin un propósito pedagógico y consideró que esos son solo “tiempo muerto” con estancia forzada, que incluso atenta contra la salud mental de los estudiantes.

“Debemos ser honestos, tras la entrega de calificaciones hay una inercia en las escuelas, en todo el ecosistema educativo, después del 15 de junio, se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa”, señaló al inicio de la reunión de este organismo.

🔴 #EnVivo | El secretario de Educación, @mario_delgado, acompañado por las autoridades educativas de todo el país, encabeza la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026.https://t.co/8Cr95msWjW — SEP México (@SEP_mx) May 11, 2026

Reconoció que México no cabe en un solo calendario, porque hay realidades muy distintas para cada región del país y añadió que también se tiene que reconocer que el cuidado de los hijos recae en las madres, que muchas veces trabajan fuera de casa.

Advirtió además que es injusto que las empresas descarguen en las escuelas su falta de flexibilidad en los horarios laborales y sentenció que la escuela es un lugar de aprendizaje no de resguardo de estudiantes por conveniencia del mercado y también reconoció que el descanso es un derecho del magisterio.