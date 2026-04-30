El comité de la Cámara Baja celebró la investigación que señala a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios por sus presuntos nexos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos reaccionó de manera contundente tras hacerse pública la acusación del gobierno de Donald Trump contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya . Los legisladores republicanos advirtieron que esta acción legal es apenas el inicio de una ofensiva mayor contra la corrupción vinculada al narcotráfico.

“Se acabaron los días de impunidad”

A través de un mensaje en redes sociales, el comité de la Cámara Baja celebró la investigación que señala a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios por sus presuntos nexos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

En su declaración, los republicanos enfatizaron que la política de justicia estadounidense no hará distinciones de cargos públicos:

“Desde Nicolás Maduro hasta Rubén Rocha Moya, si estás implicado en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, te haremos rendir cuentas. Los días de impunidad para los narcoterroristas han terminado”. Mayoría del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes

The days of impunity for narcoterrorists are over.



From Nicolás Maduro to Rubén Rocha Moya, if you’re complicit in trafficking drugs into the United States, we will hold you accountable.



This is just the beginning. https://t.co/0h1gIGBCla — House Foreign Affairs Committee Majority (@HouseForeignGOP) April 30, 2026

Esta postura hace eco a la declaratoria de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, medida implementada por el presidente Donald Trump al inicio de su administración.

Los detalles de la acusación

La investigación, encabezada por el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, vincula formalmente al gobernador y a su círculo cercano en una red de conspiración. Los puntos clave del caso incluyen:

Delitos: Narcotráfico y uso de armas de fuego.

Narcotráfico y uso de armas de fuego. Sustancias: Importación de grandes cantidades de heroína, cocaína y fentanilo.

Importación de grandes cantidades de heroína, cocaína y fentanilo. Modus Operandi: Presunta protección de operaciones criminales, entrega de información sensible y facilitación del transporte de drogas.

Presunta protección de operaciones criminales, entrega de información sensible y facilitación del transporte de drogas. Beneficios: Los implicados habrían recibido sobornos millonarios y apoyo político por parte del Cártel de Sinaloa.

Respaldo diplomático

La Embajada de Estados Unidos en México manifestó su total respaldo a la acusación presentada en Nueva York. La representación diplomática confirmó que el caso se centra en la “presunta conspiración” entre los funcionarios sinaloenses y los líderes del cártel para inundar el mercado estadounidense con narcóticos a cambio de poder y financiamiento ilícito.

Con esta acción, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes envía un mensaje claro a los gobiernos regionales en México: la justicia estadounidense considera que este proceso judicial es “solo el principio” de una serie de rendiciones de cuentas.