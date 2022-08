Estrena Netflix avance de “The Addams Family” de Tim Burton

AGENCIA EFE

Foto: Netflix

LOS ÁNGELES.- Netflix estrenó el tráiler de una de sus nuevas apuestas para este otoño: “Wednesday”, una serie inspirada en la mítica “The Addams Family” y que ha sido ideada por el cineasta Tim Burton.

Mayhem, mystery and murder — this isn't your average Wednesday.

From the mind of Tim Burton, comes @WednesdayAddams. Premiering this fall pic.twitter.com/uGSQuTc5s7

— Netflix (@netflix) August 17, 2022