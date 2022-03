EU doblega a México

EN LA FINAL DEL PREMUNDIAL DE CONCACAF

Ambas escuadras están calificadas

La Selección Nacional de México de Futbol Femenil volvió a perder una final ante su similar de Estados Unidos. Ahora fue en el marco del Premundial de Concacaf 2022. El conjunto azteca cayó por marcador der 2-0 en partido celebrado en República Domincana.

El conjunto de del país del norte logró conquistar su séptimo trofeo mientras que para el Tricolor femenil repesentó su tercer subcampeonato, aunque hay que señalar que ambas escuadras están clasificadas al Mundial de Costa Rica.

Apenas comenzó el partido y el cuadro de las Barras y las Estrellas se puso arriba en el marcador. La escuadra de Tracey Kevins abrió la cuenta. Al minuto 2’ Michelle Cooper robó la pelota a Celeste Espino y sola frente al arco, mandó el balón al fondo de las redes. Casi inmediatamente Alyssa Thompson aumentó la ventaja, sin embargo, el VAR hizo acto de presencia para anularlo por una mano en la jugada.

DESCONTROL

México no encontró las formas y se descontroló en defensa, cuestión que su rival entendió y no desaprovechó. Por si eso fuera poco, al 40’ la jueza central marcó penalti a favor de Estados Unidos. La encargada de cobrar desde los ONCE pasos fue Talia Dellaperuta, su gol significó el 2-0 previo al descanso.

Una vez en la segunda mitad el conjunto mexicano buscó la forma de acortar distancias, pero fue misión prácticamente imposible ante su experimentado contrincante.

El conjunto mexicano peleó con fuerza pero poco consiguió.

FAIR PLAY

La organización del torneo junto con la Concacaf, entregaron el Premio Fair Play a la selección mexicana femenil, por ser la que menos acumuló tarjetas durante el Premundial.

Por su parte, Anette Vázquez recibió el mismo reconocimiento de manera individual.

Ya calificadas al Mundial de Costa Rica 2022 y con el subcampeonato de Concacaf en la bolsa, la Selección Nacional de México de Futbol Femenil romperá filas para reportar con sus respectivos equipos de la Liga MX Femenil y afrontar de esta forma el resto dela competición liguera. (Con información de Oncediario.com y Marca.com)