Exatlón México 2026: ¿quién gana la Batalla Colosal hoy 18 de marzo?

La Batalla Colosal de hoy en Exatlón México aún no tiene ganador confirmado y se definirá en la transmisión de esta noche.

La semana 25 de la novena temporada de Exatlón México continúa este miércoles 18 de marzo con uno de los enfrentamientos más esperados: la Batalla Colosal, donde los equipos Rojos y Azules buscarán quedarse con una de las recompensas más importantes del reality.

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Hasta el momento, no hay un ganador confirmado, ya que el resultado se conocerá durante la transmisión en vivo a través de Azteca Uno a las 20:30 horas (tiempo del centro de México).

Rojos llegan con impulso

En los últimos días, el equipo rojo ha mostrado mayor dominio en las competencias. Uno de los momentos clave fue la victoria de Mario “Mono” Osuna, quien se llevó el Power Token varonil, además de imponerse en duelos importantes ante Koke Guerrero.

Este rendimiento ha fortalecido la confianza del equipo, que además ha acumulado varias recompensas en la semana.

Azules, entre la presión y la nostalgia

Por su parte, el equipo azul enfrenta un momento más complicado. La reciente salida de Ernesto Cázares sigue pesando en el ánimo del grupo, especialmente para competidores como Alexis Vargas, quien ha reconocido la ausencia de su compañero.

A pesar de ello, los Azules buscarán dar la sorpresa y romper la racha negativa.

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¿Qué se juega en la Batalla Colosal?

La Batalla Colosal suele otorgar recompensas importantes que pueden influir en el rendimiento físico y emocional de los equipos, por lo que ganar esta prueba puede marcar el rumbo de la semana.

Con ambos equipos en momentos distintos, el duelo de esta noche promete ser uno de los más intensos de la temporada.