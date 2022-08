Exigen con protestas que no se olvide a los desaparecidos

AIDA RAMÍREZ

Foto: Romina Solís / El Sol de México

No se puede decir que se vive en paz en el país, cuando hay más de 105 mil 110 personas desaparecidas y no localizadas en el territorio nacional, más los que se ubican en la cifra negra, aquellos de los que las autoridades no tienen información.

En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, diversos colectivos tomaron los carriles centrales de Paseo de la Reforma, desde las primeras horas de la mañana de ayer, hasta entrada la noche.

Con la consigna de que “Los seguimos buscando, porque los amamos”, los familiares y amigos de quienes han desaparecido desde hace días, meses o años llevaron a cabo diversas acciones a lo largo de una de las principales avenidas de la Ciudad de México para demostrar al gobierno su inconformidad por su inacción.

A la altura del Ángel de la Independencia, en su entorno, dibujaron un plano de búsqueda; mientras que alrededor del mediodía se llevó a cabo una marcha de la otrora Glorieta de Colón –ahora denominada de las Mujeres que Luchan-, a la del ahuehuete, y ahí, exigieron de nueva cuenta que se nombre como “de los desaparecidos”, en donde colocaron fotografías de hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes desaparecidos.

En el transcurso del día, otro colectivo se ubicó a las afueras de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para colocar las que denominaron “huellas de la memoria”.

Entrada la tarde, se develó una placa en la glorieta de la palma o del ahuehuete con el nombre de “las y los desaparecidos” -que esperan el gobierno capitalino respete-, y para la que esperaban la asistencia de Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y migración de la Secretaría de Gobernación, y de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, pero que no llegaron.

Y más tarde, en la glorieta del Ángel de la Independencia llevaron a cabo un performance, donde mujeres vestidas de negro pero unidas con una tela color carne, leyeron textos alusivos a la búsqueda de sus familiares.

Alrededor de las 20:30 horas, estarían encendiendo antorchas para caminar alrededor de la glorieta de las y los desaparecidos.

Otra de las protestas se llevó a cabo en el Centro Cultural Tlatelolco, donde también se realizó un performance en donde se colocó arena y se dibujaron huellas para recordar a los que están ausentes.