Extiende Broncos contrato a Russell Wilson ¡por 245 mdd!

EFE

El quarterback Russell Wilson, campeón en el Super Bowl XLVIII, acordó este jueves una extensión de contrato de cinco años y 245 millones de dólares con su nuevo equipo, los Denver Broncos de la NFL.

Con este nuevo contrato el jugador se convirtió en el tercero mejor pagado en la historia de la NFL, sólo detrás de Deshaun Watson, quien firmó con los Cleveland Browns por 230 millones de dólares, y de Kyler Murray y los 189.5 millones que ganará con los Cardinals.

A pesar de que el acuerdo es por 245 millones, Wilson está por debajo de Watson y Murray ya que de ese dinero sólo 165 millones están garantizados.

#BroncosCountry LIVE: @DangeRussWilson meets the media after signing his contract extension. https://t.co/lH8zWchdob

— Denver Broncos (@Broncos) September 1, 2022