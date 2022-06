Facilitan trámites a papás en Edomex

CALIMAYA, Edomex.- Con motivo del Día del Padre, a través de las Caravanas por la Justicia Cotidiana, padres de familia acudieron para realizar trámites y servicios que garanticen certeza legal a sus hijos.

Jordán Fabián Quiroz Mendoza y su esposa, vecinos del municipio de Calimaya, registraron a su primer hijo de cuatro meses de edad.

El jefe de familia compartió que Dereck Isauro no contaba con su acta de nacimiento porque su salud era delicada al ser prematuro, no obstante, esta situación lejos de entristecerlos hizo más fuerte a su familia y hoy celebran que su hijo cuenta con el documento más importante de su vida jurídica.

En tanto, en otro acto de amor a sus hijos y su familia el señor Francisco Abel González Viveros realizó su testamento, aseguró que dejar por escrito y ante notario público lo que pasará con sus bienes cuando ya no esté, le da la certeza de que, tras su muerte, su familia no tendrá problemas que pudieran generar rupturas y descontentos entre sus hijos.

“Venimos a realizar el testamento que quisimos tramitar para mis hijos, para no dejar problemas, ya ve cómo está la situación. No sabemos, nadie tiene la vida comprada, no estamos seguros, en cualquier momento nos toca partir y no dejar problemas más que nada”, compartió Francisco.