Fan Festival de la CDMX en el zócalo tendrá pantalla de más de 500 m² y transmitirá todos los juegos

Se esperan 60 mil visitantes diarios durante 39 días del 11 de junio al 19 de julio

“El FIFA Fan Festival más grande de la historia“. A cién días de la Copa del Mundo, se promocionó este martes el que será colocado en el Zócalo de la Ciudad de México, a partir del 11 de junio, como parte de la hospitalidad durante la justa mundialista.

En un evento en el centro histórico de la capital, se anunció que en la Plaza más grande del continente americano, habrá distintas amenidades que los aficionados al futbol y visitantes en general podrán disfrutar.

El acceso será completamente gratuito, con un registro previo, el cual será a través de una plataforma.

Megapantalla de más de 500m2 en el Zócalo

Durante 39 días, del 11 de junio al 19 de julio, se colocará una Megapantalla de más de 500 metros cuadrados, que podrá verse desde cualquier punto de la plancha del Zócalo y que se afirmó es la más grande de todas las sedes en los tres países.

Se estableció también que se transmitirán todos los partidos del Mundial, desde la inauguración entre México y Sudáfrica y la Final que se disputará en Nueva Jersey.

Además, se precisó que en esta ocasión es una experiencia diseñada por el comité Host City de la CDMX, que también incluye escenarios en vivo, conciertos, activaciones de marca, zonas de juego y diversas actividades diarias de entretenimiento.