Fidel Kuri, los hermanos Vives y la FMF: los tres frentes de poder que complican el regreso del futbol profesional a Veracruz

La llegada de los Piratas a Veracruz enfrenta obstáculos legales, falta de notificaciones oficiales y señalamientos sobre vínculos con la FMF.

El supuesto regreso del futbol profesional a Veracruz de la mano del Celaya, próximamente conocido como los ‘Piratas de Veracruz’, estaría envuelto en polémica.

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La sustitución de equipos se da en medio de un contexto enrarecido que levanta suspicacias sobre la legalidad del procedimiento.

El supuesto regreso de la franquicia de los Piratas de Veracruz desataría una guerra encarnizada por el comodato del estadio Luis “Pirata” Fuente, pues a pesar de que la gobernadora Rocío Nahle ha dicho que tiene un trato con Fidel Kuri, el antiguo propietario, la realidad es que desde el gobierno anterior, el de Cuitláhuac García, se le quitó a la mala el comodato a Fidel, quien ya estaría buscando la forma para que esto no suceda.

Actualmente son los empresarios Carlos y René Vives quienes tienen el comodato del estadio Luis “Pirata” Fuente, y hasta ahora no hay nada oficial de la llegada de los Piratas a Veracruz; ningún dueño de expansión ha sido notificado e incluso, hasta el día de ayer, jugadores de Celaya no han sido notificados de ninguna mudanza.

De acuerdo con un análisis proporcionado por fuentes cercanas, Íñigo Riestra, secretario general de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), los hermanos Vives forman parte de la lista de contactos más importantes con los que Riestra tiene contacto telefónico frecuente.

De hecho, a través de terceros en común mantienen contacto constantemente con la finalidad de fraguar este y otro tipo de proyectos con los que habría un beneficio mutuo, según indican los allegados.

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Lo que se avecina es una pelea por el comodato entre Kuri y los hermanos Vives, más quien los respalde en la FMF, quienes no van a ceder ante presiones del gobierno estatal. Eventualmente la gobernadora Nahle tendrá que decidir a quién apoya. En su conferencia mañanera ha asegurado que está del lado de la afición.