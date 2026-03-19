Flores amarillas baratas en CDMX: precios y cuales puedo regalar este 21 de marzo

Para quienes buscan regalar flores amarillas sin afectar el bolsillo este 21 de marzo, el Mercado de Jamaica se mantiene como el lugar más económico en la Ciudad de México, gracias a sus precios de mayoreo y amplia variedad.
En este tradicional mercado es posible comprar desde flores sueltas hasta ramos armados al momento, lo que permite ajustar el gasto según el presupuesto.
Flores amarillas más baratas
Estas son las opciones más accesibles que puedes encontrar:
Rosas amarillas
- Docena desde 80 a 150 pesos
- En alta demanda: hasta 150 a 225 pesos
Claveles amarillos
- 12 piezas desde 170 pesos
- 24 piezas alrededor de 295 pesos
Gerberas amarillas
- Docena entre 300 y 450 pesos
- Ideales para ramos más vistosos
Girasoles
- Desde 80 a 300 pesos por pieza
- Paquete de 10: alrededor de 540 pesos
¿Cuánto cuesta un ramo sencillo?
Si compras directamente en el mercado, puedes ahorrar considerablemente:
- Ramo básico (rosas o mixto): 150 a 300 pesos
- Ramo con girasoles: 200 a 500 pesos
- Ramo combinado económico: 300 a 700 pesos
Estos precios suelen ser mucho más bajos que en florerías, donde pueden duplicarse o incluso triplicarse.
Otras opciones para comprar barato
Aunque el Mercado de Jamaica es el más completo, también puedes encontrar precios accesibles en:
- Puestos afuera de panteones
- Mercados de colonia
- Tianguis
- Zonas de producción como Xochimilco
Tips para gastar menos
- Compra flores sueltas o por docena
- Pide que te armen el ramo ahí mismo
- Evita comprar el mismo 21 de marzo
- Combina flores económicas como claveles y gerberas