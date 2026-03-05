Asegura que analiza la propuesta del Ejecutivo para contar con un diagnóstico serio y fijar una postura el próximo viernes

El Frente Amplio Democrático, integrado por exlegisladores de diversos partidos y juristas, académicos e investigadores y activistas, advirtió que una reforma electoral no puede construirse desde la opacidad ni sin escuchar a la pluralidad política y social del país.

Precisó que la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum será analizada con rigor antes de fijar una postura, ante señales preocupantes de improvisación y falta de diálogo democrático.

Por ello, convocó a una deliberación amplia frente a una reforma que podría redefinir el equilibrio institucional del sistema electoral mexicano.

“Finalmente, después de un proceso que en nada dignifica ni honra a la representación nacional, la titular del Ejecutivo federal, la Dra Claudia Sheinbaum, ha enviado al Congreso de la Unión su iniciativa de reforma político-electoral.

Todo indica que la redacción de esta iniciativa se realizó escuchando únicamente a un reducido grupo de consejeros cercanos al poder, dejando fuera la pluralidad de voces políticas, académicas y sociales que necesariamente deben participar en una reforma de esta magnitud”, señaló en un pronunciamiento.

Ante la iniciativa de reforma político-electoral enviada al Congreso, compartimos nuestro comunicado e invitamos al evento "Sí a la Democracia y la Libertad, no a una Reforma Electoral Regresiva"

Asimismo, los integrantes de esta agrupación consideraron que la iniciativa presentada este miércoles, es resultado de una elaboración apresurada y poco transparente, marcada por una falta de respeto al Congreso, porque durante días el documento fue ocultado mientras se explicaba a la opinión pública mediante láminas y resúmenes que nunca hicieron referencia puntual al contenido normativo de la propuesta.

A esta situación se ha añadido la actitud servil del partido oficial, Morena, que ha contribuido de manera lamentable al debilitamiento de la dignidad del poder Legislativo, al tolerar que se informe al país mediante presentaciones propagandísticas antes que a través del debate formal que exige la vida parlamentaria.

Ante este panorama, este Frente precisó que ya inició la elaboración de un diagnóstico completo y especializado sobre sus implicaciones políticas, institucionales y electorales y fijará su postura formal el próximo viernes.

A todo ello sumó que ahora arranca la cuenta regresiva de un proceso que se anticipa conducido con precipitación, sin el debate amplio, los consensos ni la pluralidad que deben caracterizar a cualquier reforma constitucional, particularmente cuando se trata de la materia electoral, piedra angular de la vida democrática del país.

“Preocupa el desprecio hacia las formas legislativas que, como advirtió hace casi doce décadas el prócer de nuestra democracia, Francisco I. Madero, suelen derivar en prácticas autoritarias cuando se traducen en la servil conformidad de las cámaras al aprobar las iniciativas del gobierno”, acusó.