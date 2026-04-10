Petróleos Mexicanos informó que el siniestro ya está bajo control y, de manera preliminar, no se reportan personas lesionadas

TABASCO.— Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este jueves en la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, tras confirmarse un incendio en la bodega de coque. Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el siniestro ya está bajo control y, de manera preliminar, no se reportan personas lesionadas.

Alarma en Paraíso por densa columna de humo

El incidente provocó alarma entre los habitantes del municipio de Paraíso y trabajadores de las inmediaciones, debido a una densa columna de humo negro y pequeñas llamaradas que eran visibles a varios kilómetros de distancia.

Petróleos Mexicanos informa: se registró un incendio en la bodega de Coque en la refinería Olmeca de Dos Bocas. Todos los cuerpos de emergencia de la zona atendiendo.



Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. — Petróleos Mexicanos (@Pemex) April 9, 2026

Testigos en la zona señalaron que la intensidad del humo generó incertidumbre inmediata sobre la seguridad de las instalaciones. Ante esto, los equipos de respuesta a emergencias internos de la planta y autoridades locales acudieron al área de almacenamiento de coque para sofocar las llamas.

Puntos clave del incidente:

Ubicación: Bodega de coque, Refinería Olmeca (Dos Bocas).

Bodega de coque, Refinería Olmeca (Dos Bocas). Afectaciones: Sin reporte de heridos hasta el momento.

Sin reporte de heridos hasta el momento. Respuesta: Cuerpos de emergencia controlaron el fuego de forma inmediata.

Cuerpos de emergencia controlaron el fuego de forma inmediata. Causas: Pemex aún no ha detallado el origen del siniestro.

🗳️📌 OTRO INCENDIO EN DOS BOCAS



Se registró otro incendio en la refinería Olmeca, en Dos Bocas.



Ahora fue en la bodega de coque.



Pemex dijo que cuerpos de emergencia atendieron el siniestro.



Y que, hasta el momento, no hay personas lesionadas.



Hace apenas unas semanas.



El… pic.twitter.com/drJG8njRVY — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) April 9, 2026

Antecedentes: incidentes recientes en la refinería

Este hecho ocurre en un contexto de alta sensibilidad para la comunidad de Tabasco, dado que la refinería ha sido escenario de otros eventos en semanas recientes:

7 de abril: Se reportó una presunta fuga de gas que generó pánico. Sin embargo, Pemex desmintió la versión aclarando que las imágenes difundidas correspondían a liberación de vapor de agua de la planta coquizadora, asegurando que no representaba riesgo alguno.

“Las imágenes que han circulado corresponden a la liberación de vapor de agua durante las operaciones de la planta coquizadora. Esto no representa ningún riesgo para la comunidad”, había declarado la paraestatal apenas hace unos días respecto al evento previo.

17 de marzo de 2026: Se registró un siniestro de gravedad en la zona perimetral del predio 1 (área de almacenamiento de hidrocarburos). Aquel incidente dejó un saldo lamentable de cinco personas fallecidas , incluyendo a una empleada de la institución.

Sheinbaum informa contención de incendio en Dos Bocas

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el incendio registrado en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, se encuentra bajo atención. El mensaje fue publicado en sus redes sociales, luego de la difusión de videos que muestran fuego y humo en instalaciones del complejo petrolero.

“El director de Pemex y el gerente de la Refinería Olmeca me informan que el incendio se encuentra localizado exclusivamente en un área de almacenamiento de coque y está controlado. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

“En las labores participan 150 elementos de Pemex, con el apoyo de personal de Marina, Defensa y del gobierno estatal. Pemex continuará informando a través de sus canales oficiales”, escribió la mandataria.

El incendio fue difundido en redes sociales. En distintos videos compartidos por usuarios se muestra una columna de humo visible desde zonas cercanas al complejo.

“El incendio en la Refinería Olmeca se encuentra sofocado. El director general, Víctor Rodríguez Padilla, se traslada al lugar para supervisar personalmente las labores. De manera preliminar no se reportan personas lesionadas“, reportó Pemex en sus redes sociales.

El director de Pemex y el gerente de la Refinería Olmeca me informan que el incendio se encuentra localizado exclusivamente en un área de almacenamiento de coque y está controlado.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. En las labores participan 150 elementos de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 10, 2026

La refinería Olmeca forma parte de la estrategia energética federal para incrementar la capacidad de refinación en el país. El complejo inició operaciones en etapas recientes como uno de los proyectos prioritarios del sector energético.

La refinería Dos Bocas forma parte de la política energética federal orientada a fortalecer la refinación nacional. Hasta el momento no se confirma el impacto del incendio en la operación del complejo. Se espera información oficial que precise causas y daños.