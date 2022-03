Garoppolo no se va

Por el momento se queda en San Francisco

Rehabilitación del QB detiene negociaciones

A pesar de que en las últimas semanas se ha comentado en diversos medios de los Estados Unidos, que Jimmy Garoppolo pudiera abandonar los 49’ers de San Francisco para buscar su futuro en otra franquicia de la NFL, por el momento todo apunta a que el experimentado mariscal de campo permanecerá con el equipo de la Bahía.

Todo apuntaba a que Trey Lance tomaría las riendas de los 49’ers, sin embargo, el gerente general de San Francisco, John Lynch, señaló que el equipo no tiene en sus planes cortar al quarterback, incluso subrayó que no se imagina un escenario sin el reconocido mariscal de campo.

Sobre la posibilidad de cortar a Garoppolo de cara a la siguiente campaña, el gerente general comentó que: ‘No lo preveo. Es demasiado buen jugador. Pienso que Jimmy estará jugando para nosotros o estará jugando para alguien más. Es demasiado buen jugador como para no hacerlo’.

Lynch ofreció alguna perspectiva respecto a eso, así como potenciales escenarios bajo los cuales Garoppolo se mantendría en San Francisco para el 2022. John Lynch agregó que a la par de que no existe interés por soltar al mariscal de campo, no han recibido alguna propuesta formal por sus servicios.

VERSIONES

También echó por la borda las versiones que señalaban que San Francisco había recibido una oferta de dos selecciones de segunda ronda por el quarterback. Información que recoge ESPN señala que debido a la intervención quirúrgica en el hombro derecho a la que fue sometido Jimmy Garoppolo los equipos fueron cautos en cuanto a sus planes por contratarlo.

‘Pienso, al final, los equipos que estuvieron más cerca, la cirugía los hizo pausar y terminaron caminando en otras direcciones’, dijo.

Jimmy Garoppolo lleva a cabo los trabajos de rehabilitación en Los Angeles, California. Aunque por el momento no espera recibir pronto el alta médica para poder participar en los campamentos de entrenamiento, el equipo de la Bahía que quedará con él por lo menos hasta mediados del año.

Lynch admitió que muchos de los equipos que mostraron interés inicialmente en Garoppolo, han seguido adelante con otros quarterbacks, añadiendo que hay equipos que todavía mantienen contacto, aunque esas conversaciones son más ‘fluidas’.

SALARIO ACTUAL

Lynch comentó que a pesar de la operación, San Francisco podría mantener al experimentado mariscal de campo la próxima temporada con su salario actual: ‘Valoramos la fortaleza en esa posición. Siendo completamente honesto, cuando realizas un canje de esa magnitud por Lance, la mayoría de nuestras opciones no incluyeron a Jimmy en nuestros libros. En nuestro equipo. Pero, siempre te debes adaptar y una serie de eventos sucedió y no resultó así. Pero, no es algo malo. Nos sentimos positivos respecto a ello. Y, haremos que funcione’.