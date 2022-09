Guardia Nacional en Sedena significa disciplina y soberanía: Sheinbaum

AIDA RAMÍREZ

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo externó su apoyo para que la Guardia Nacional esté bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Ello, pues aseveró, “significa disciplina y soberanía” y aseguró que “siempre serán cuerpos de paz si el comandante en jefe de las fuerzas armadas es un pacifista y no reprime al pueblo”.

En sus redes sociales, dijo “la guardia nacional es un cuerpo de seguridad dedicado a construir la paz en el país. La Secretaría de la Defensa también es una institución que garantiza soberanía y paz. La guerra contra el narco se ordenó por un civil. La represión en México ha ordenado por civiles”, escribió.

Asimismo, dijo: “NO olvidemos a García Luna un delincuente al mando de una fuerza policial o a su jefe y el “haiga sido como haiga sido”.

Y es que, el pasado 31 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó modificaciones a la ley respectiva, con la “que se busca garantizar” la seguridad en el país y que la Guardia Nacional no se corrompa.

“El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar con la vigilancia de la Sedena el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de Seguridad pública del país: la Guardia Nacional, como está en Italia, Francia, España”, reiteró la mañana de este lunes.

Asimismo, insistió que, a diferencia de los gobiernos pasados, su administración no viola los derechos humanos ni es “cómplice”, “ejecutor” o “encubridor” de torturas o masacres.

“En nuestro gobierno no hay personas como el señor García Luna, no hay, ¿por qué no lo dicen?, pero lo más importante: no se permite la violación a los derechos humanos y por eso decimos que no somos iguales. ¿Ya se les olvidó eso? ¿no lo pueden reconocer? ¿Dónde está la honestidad intelectual de nuestros adversarios y críticos? No se admiten relaciones de complicidad con nadie y por el contrario: se combate la impunidad y existe la voluntad para no dejar sin castigo ningún delito”, comentó.

De igual forma, el sábado anterior, la mayoría morenista en la Cámara de Diputados aprobó casi por fast track, la iniciativa que, el mismo mandatario decidió no enviarla como preferencial para que no se subiera a discusión, pues se espera que la iniciativa sea aprobada antes del 16 de septiembre.