En el Buró Ejecutivo de CGLU, encabezado por Clara Brugada, representantes de 32 países pidieron fortalecer la cooperación entre gobiernos locales frente a la crisis internacional

La guerra, el debilitamiento del multilateralismo y el aumento de la desigualdad dominaron el Buró Ejecutivo 2026 de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, en la Ciudad de México, donde representantes de 32 países, 36 ciudades y 31 redes de gobiernos locales llamaron a que las ciudades asuman un papel más activo frente a la crisis internacional.

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Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, advirtió que el sistema internacional atraviesa una crisis profunda, marcada por guerras, desigualdad y debilitamiento del multilateralismo, y sostuvo que el mundo vive una “policrisis” en la que se entrelazan los conflictos armados, el deterioro democrático, la crisis ambiental, la falta de vivienda y la crisis de los cuidados.

Sostuvo que el orden multilateral “cruje bajo el peso de quienes apuestan por la ley del más fuerte“, condenó el uso o la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales y afirmó que “se equivocan quienes pretenden arrastrarnos de regreso a la guerra”.

Por ello, llamó a que las ciudades levanten una voz conjunta en favor de la paz y del derecho internacional y planteó que CGLU debe convertirse en una red promotora de la solidaridad, la fraternidad y la cooperación entre pueblos.

Por lo anterior Brugada Molina señaló que las ciudades deben asumir un papel más activo frente a otros problemas globales, como la desigualdad, la crisis climática, la falta de vivienda y la pérdida de confianza en las instituciones y señaló que, los gobiernos locales deben impulsar una democracia más cercana a la población, basada en la participación, la deliberación y el trabajo directo en el territorio.

Previo al Congreso Mundial de CGLU que se realizará en junio en Tánger, Marruecos, representantes de Canadá, Ecuador, Argentina, Marruecos, Sudáfrica, Turquía, Países Bajos, China, Palestina, Líbano, Jordania, India, Indonesia, Nepal, Filipinas, Corea del Sur, Rusia, Bélgica, Francia, Alemania, España, Suecia, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Estados Unidos coincidieron en que los gobiernos locales deben encabezar la construcción de paz, la defensa de derechos y la atención de problemas como la vivienda, los cuidados, la cultura, la desigualdad y el cambio climático.

Durante la reunión, previa al Congreso Mundial de CGLU que se realizará en junio en Tánger, Marruecos, alcaldes, gobernadores y representantes de gobiernos locales coincidieron en que el actual contexto internacional, marcado por guerras, desigualdad, polarización y debilitamiento del multilateralismo, obliga a fortalecer la cooperación entre ciudades y gobiernos subnacionales.

Sostuve una reunión con Fatiha El Moudni, alcaldesa de Rabat, Marruecos, presidenta de Metropolis y tesorera de CGLU, para fortalecer la cooperación entre ciudades y seguir construyendo una agenda común con visión metropolitana, humanista y de futuro.



Compartimos la visión de… pic.twitter.com/dNxhPC2x3G — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 10, 2026

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México sostuvo que el sistema internacional atraviesa una crisis profunda y cuestionó a quienes apuestan por “la ley del más fuerte“, por lo que hizo un llamado para que las ciudades levanten una voz conjunta en favor de la paz y del derecho internacional.

Al condenar el uso o la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales y planteó que CGLU debe convertirse en una red internacional promotora de la paz. Añadió que, ante el riesgo de nuevos conflictos, las ciudades tienen que cruzar fronteras, construir alianzas y defender una agenda basada en la solidaridad, la fraternidad y la cooperación entre pueblos.

En este sentido, Emilia Saiz, secretaria general de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, coincidió en que una parte importante de la población mundial vive actualmente en contextos de conflicto.

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Señaló que esa realidad se refleja todos los días en las ciudades, a través de desplazamientos, desigualdad, pobreza y tensiones sociales, por lo que consideró que los gobiernos locales deben convertirse en una alternativa para construir paz, diálogo y cooperación.

Consideró que el encuentro ocurre en un momento internacional complejo, pero afirmó que las ciudades aún pueden construir soluciones concretas para la población. Señaló que el municipalismo internacional debe convertirse en un nuevo tipo de multilateralismo basado en la proximidad, la solidaridad, la inclusión y la cooperación entre territorios.

Explicó que el Buró Ejecutivo es el último encuentro previo al Congreso Mundial de Tánger y servirá para definir las prioridades de la agenda global de los gobiernos locales.