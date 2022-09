Hace Beckham fila para despedirse de la reina Isabel II

EFE

Foto: Captura de pantalla video redes sociales

LONDRES.- El exfutbolista David Beckham está presente en la kilométrica cola para ver la capilla ardiente de la reina Isabel II en Londres.

Beckham, amigo de la familia real y que estuvo presente en la boda de Enrique y Meghan en 2018, se ha unido a las miles de personas presentes en la cola que recorre la orilla del río Támesis y que da acceso a ver el féretro de la reina, que reposa en el Hall de Westminster.

David Beckham said he joined the queue more than 12 hours ago pic.twitter.com/9vKGnrSatT

— Tanya Hines (@newsroomgirl) September 16, 2022