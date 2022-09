Homenajean en el pleno a diputada federal de Morena fallecida

PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Cámara de Diputados

El pleno de la Cámara de Diputados hizo un homenaje a la diputada federal María Bertha Espinoza Segura, quien falleció el pasado lunes.

Con fotografías de la legisladora veracruzana fallecida y arreglos florales, los diputados guardaron un minuto de silencio y brindaron aplausos en su memoria.

Al inicio de la sesión, la vicepresidenta de la mesa directiva, diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos informó del fallecimiento de la diputada María Bertha Espinoza Segura, integrante del grupo parlamentario de Morena, quien fue legisladora en la LXIV y LXV legislaturas.

En sus propias palabras, dijo Almazán Burgos, la diputada Espinoza Segura se definía a sí misma de la siguiente forma: “Me mueven las necesidades de la gente y el interés superior de la nación. Debo decir que sin el apoyo de la gente no hay camino ni fuerza para andar. A ese apoyo me atengo, me respaldo y obedezco”.

Almazán Burgos expresó las condolencias a familiares y amigos de la diputada María Bertha Espinoza. “Descanse en paz. Le ruego a la asamblea ponerse de pie para guardar un minuto de silencio”, dijo.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Ignacio Mier Velazco, afirmó que “hoy es un día triste porque se nos adelantó una querida amiga, una mujer estudiosa, responsable, madre, hija, que nos deja una huella imborrable. En los últimos días, a pesar de estar en una situación crítica, precaria, en términos de su salud, a pesar de ello, ella estuvo aquí, estuvo de manifiesto hasta el último día de sesiones en la semana anterior”.

Precisó que la diputada pudo haber optado por otro camino más cómodo por su propia salud, y optó por el camino de estar presente cumpliendo su responsabilidad con el pueblo de México. “A nombre de la coalición, a su familia, a sus electores y al pueblo de Veracruz, el más sentido pésame por esto que acaba de constituirse en un día triste para Morena”, acotó.

Gerardo Fernández Noroña, a nombre de su bancada, se unió a las condolencias a familiares y amigos y a la fracción parlamentaria de Morena, por el fallecimiento de la diputada Espinoza Segura.

De inmediato, el pleno tomó protesta a Rocío Hernández Villanueva, suplente de la diputada fallecida y a Arnulfo González Granados, en sustitución de Emmanuel Reyes Carmona, quien pidió licencia y con lo que queda otra vez completa la bancada morenista.