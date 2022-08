Ingresarán al mercado laboral 750 mil jóvenes

AIDA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

Entre 2021 y 2022, casi un millón y medio de jóvenes han egresado de la educación media superior, y menos de la mitad seguirán estudiando una carrera universitaria, por lo que alrededor de 750 mil jóvenes entrarán al mercado laboral en los próximos meses.

Pero las perspectivas laborales no son favorables para jóvenes mayores de 15 y hasta 24 años, que ya no siguen estudiando; 2.7 millones no tienen trabajo, alrededor de 22.7 por ciento. Y de los 8.9 millones que sí consiguieron trabajo, dos tercios tienen trabajos informales, un 67 por ciento.

De ahí que la transición de la escuela al trabajo es crucial para el bienestar de las personas jóvenes y sus familias.

Para millones de jóvenes que concluyen su educación media superior conseguir un empleo en condiciones de trabajo digno, con remuneración suficiente, seguridad social y demás derechos laborales previstos en la ley, es un reto en el contexto actual de nuestro país.

Por ello, los programas de empleabilidad como los que lleva a cabo la Fundación Forge, que trabaja con jóvenes en escuelas de zonas con mayor rezago social y bajos ingresos pueden hacer la diferencia entre el desempleo y el trabajo, y también entre el trabajo informal y precario, y el trabajo formal en condiciones de trabajo digno.

En ese sentido, la Fundación que una organización sin fines de lucro fundada en 2005, forma parte de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno y colabora con instituciones educativas, autoridades y empresas para mejorar las condiciones de vida de jóvenes de contextos vulnerables en México, así como en otros países de la región, y ofrece el programa Tu Futuro a jóvenes de Argentina, Colombia, Chile, México, Perú y Uruguay.

Asimismo, tiene como misión que jóvenes económicamente vulnerables accedan a una vida de calidad a través del trabajo, el aprendizaje continuo y el compromiso con la comunidad.

Para lograrlo, la Fundación asegura ofrecer una experiencia de formación que les permita desarrollar su mejor versión y entrenar habilidades fundamentales para ingresar al mercado laboral, planear su proyecto de vida y alcanzar sus metas.

El programa “Tu Futuro” busca desarrollar habilidades en la juventud, así como entrenarles para el trabajo y la búsqueda activa de empleo; tiene una duración de un año donde a partir del sexto mes inicia la búsqueda laboral.

El curso tiene variedad de horarios para ajustarse a la disponibilidad de cada joven y está constituido por sesiones virtuales en vivo y actividades para realizar en el horario que mejor convenga a cada persona.

Los requisitos para postularse al programa de la Fundación Forge son tener entre 17 y 24 años; haber finalizado el bachillerato en alguna escuela pública (o hacerlo antes de enero 2023).

También, completar la Encuesta Socioeconómica de Forge; demostrar actitud y compromiso; tener computadora, teléfono móvil o tablet con conexión a internet, para participar en los cursos en línea, así como vivir en la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco o Nuevo León.

El primer paso para participar es asistir a una charla informativa a la que se pueden inscribir en: https://fundacionforge.org/mx/tu-futuro

El programa no tiene costo para las personas jóvenes que cumplan con el perfil solicitado y asuman un compromiso real con la mejora de su empleabilidad, pues esto se logra gracias al apoyo de diversas fundaciones y empresas.