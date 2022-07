Insiste Alito en que no dejará la presidencia de la Comisión de Gobernación, pese a peticiones de Morena

PATRICIA RAMÍREZ

El presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Alejandro Moreno Cárdenas, rechazó que vaya a dejar ese cargo, como lo han solicitado diputados de Morena y el PT, y precisó que hasta ahora no ha sido notificado de que vaya a ser removido. Luego de que de nueva cuenta no hubo quórum para sesionar en esa Comisión, debido a que Morena y sus aliados no asistieron a la reunión citada por el también presidente del PRI nacional, reiteró que son los morenistas los que están incumpliendo con su trabajo al faltar a las sesiones.

Y es que, ante las acusaciones que enfrenta el ex gobernador de Campeche por la difusión de audios que lo involucran en actos de corrupción y ante la investigación judicial en su contra, diputados de Morena y el PT advirtieron que su participación como presidente de una de las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados es insostenible y pidieron su remoción.

Moreno Cárdenas acudió a la sesión de la Comisión acompañado del titular de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Rubén Moreira Valdez, aseguró que la comisión tiene las puertas abiertas para cumplir los compromisos que se tienen ante los mexicanos, sin importar las diferencias entre colores partidistas.

“En nosotros no existe ningún obstáculo que impida cumplir el mandato de la ciudadanía, porque hoy los ciudadanos nos exigen resultados, respuestas, para que juntos podamos construir un gran país”, enfatizó.

Frente al vacío que hicieron los grupos parlamentarios por tercera ocasión consecutiva, Moreno refrendó que no dejará su trabajo legislativo, porque esa es su responsabilidad.