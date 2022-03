Intimidación nuclear rusa, amenaza mundial: Zelenski

DOHA, (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidió ante el Foro de Doha reformar las instituciones internacionales por no haber sido capaces de evitar la invasión a su país por parte de Rusia, que según él debería ser una de las naciones que deberían garantizar la paz.

“Necesitamos una auténtica reforma de las instituciones internacionales de manera que un país no pueda hacer lo que quiera”, aseguró Zelenski en una intervención telemática en directo en la apertura del Foro de Doha, que reúne a líderes y estrategas políticos de todo el mundo para abordar los principales asuntos de máxima preocupación global.

En su mensaje a los participantes en el Foro de Doha, que no había sido anunciado previamente, Zelenski preguntó a la audiencia qué lección había podido sacar la comunidad internacional de la agresión rusa a su país, y él mismo se respondió: “La conclusión es que todos los países necesitan armas nucleares para poder defenderse de una invasión”.

“La intimidación con las armas nucleares (que hace Rusia) es una amenaza para todo el planeta”, indicó.

“Necesitamos mecanismos para asegurar que países 28 veces mayores (como es Rusia con respecto a Ucrania) no puedan hacer lo que quieran”, insistió Zelenski, que apareció vestido con su habitual camiseta verde de campaña.

Recordó la anexión rusa de Crimea en 2014 y dijo que ese país “no fue castigada entonces por lo que hizo”.

“Necesitamos garantizar que las capacidades nucleares de un país no se usen para cometer injusticias contra otras naciones”, insistió el gobernante ucraniano que, pese a las sanciones impuestas por la comunidad internacional, aseguró que “Rusia aún no ha sido castigada por lo que ha hecho en Ucrania”.

Zelenski afirmó que “ningún país puede usar la energía como arma para chantajear al mundo”, al tiempo que hizo un llamamiento a los anfitriones del foro, las autoridades cataríes, a aumentar la producción de petróleo y gas.

“Estados responsable como Catar son fiables y firmes en la exportación de sus recursos y pueden contribuir a la estabilidad en Europa (…) Os pido aumentar la producción de energía”, dijo el gobernante.

Soberanía ucraniana

En otro mensaje, Zelenski, insistió en que la integridad territorial de su país estar “garantizada” y advirtió de que su población “no aceptará ninguna condición” que no respete esa soberanía.

“Hablar es necesario, urgente y justo”, afirmó el líder ucraniano, en un nuevo mensaje a su país difundido por el portal Ukrinform. Toda negociación con Rusia debe llevar, sin embargo, a resultados “significativos”, añadió, bajo la premisa del respeto a la soberanía e integridad territorial de su país.

El mensaje de Zelenski sigue a la declaración, ayer, del alto mando militar ruso en que se daba por terminada la primera fase de la operación militar iniciada el 24 de febrero y se afirmaba que los esfuerzos se concentrarían ahora en la “liberación” del Donbás.