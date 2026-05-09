El gobierno estatal advirtió que el cambio afectaría el aprendizaje y la dinámica familiar

El gobierno de Jalisco rechazó la propuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para concluir el ciclo escolar 2025-2026 el 5 de junio y afirmó que mantendrá vigente el calendario estatal con cierre de clases el 30 de junio.

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Jalisco rechaza adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026

La Secretaría de Educación Jalisco informó a través de un comunicado que la entidad no planteó a la federación adelantar el fin del ciclo ni comparte la medida anunciada por la autoridad federal.

La administración estatal argumentó que un cambio de esa magnitud afectaría los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes, además de alterar la organización de las familias.

El comunicado señala que el gobierno estatal coincide en ampliar oportunidades de descanso para docentes, pero sostiene que una modificación anunciada en corto plazo dificulta la planeación escolar y genera impactos operativos en la comunidad educativa.

Jalisco informó que su propia adecuación contempla suspender clases presenciales en el Área Metropolitana de Guadalajara durante los cuatro días en que la ciudad albergará partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026.

La autoridad estatal atribuyó esa decisión a necesidades logísticas, de movilidad y seguridad vinculadas con el evento internacional, sin modificar por ello la fecha general de conclusión del ciclo escolar.

La dependencia subrayó que su desacuerdo no implica rechazo a que el magisterio tenga más tiempo de descanso, sino a la modificación del calendario en el plazo planteado por la federación. El comunicado sostiene que cambios de esa naturaleza requieren previsión administrativa y coordinación con escuelas, personal docente y familias para evitar afectaciones en la operación del cierre del ciclo.

En Jalisco estamos en contra de adelantar las vacaciones en educación básica, porque es una medida que afecta la educación y el desarrollo integral de nuestras niñas y niños.



Además, genera una presión desproporcionada sobre el sistema de cuidados de las familias, integrado en… pic.twitter.com/eygXXkL8ZM — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) May 8, 2026

Cierre anticipado trasladaría carga de cuidados a mujeres

Un segundo posicionamiento oficial, emitido por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de Jalisco, incorporó el argumento del sistema de cuidados. La dependencia afirmó que suspender clases sin considerar la dinámica de las familias trabajadoras trasladaría cargas adicionales de cuidado, principalmente a mujeres.

El documento sostiene que el trabajo de cuidados no remunerado representa más del 26 por ciento del producto interno bruto nacional y afirma que en Jalisco seis de cada diez personas cuidadoras participan en esas tareas, con predominio femenino.

La dependencia estatal advirtió que un periodo prolongado sin actividad escolar afectaría la estabilidad económica y la salud de personas cuidadoras con esquemas de vida ya organizados. También sostuvo que las escuelas cumplen una función de cuidado esencial y que una interrupción anticipada podría agravar rezagos educativos acumulados desde la pandemia. El posicionamiento presenta la decisión como una medida con implicaciones sociales, no solo administrativas.

El intercambio exhibe una diferencia pública entre el gobierno estatal y la política educativa federal sobre el cierre del ciclo escolar 2025-2026. Hasta el contenido de los comunicados difundidos este viernes, Jalisco mantiene su calendario propio con término el 30 de junio y fija una postura institucional que combina argumentos educativos, logísticos y de cuidados frente al ajuste anunciado por la SEP.

El posicionamiento estatal muestra una respuesta coordinada entre dependencias del gobierno jalisciense. Mientras la autoridad educativa centró su argumento en aprendizajes, organización escolar y logística urbana por el Mundial 2026, la Secretaría de Igualdad Sustantiva trasladó la discusión al impacto económico y de cuidados dentro de los hogares, con un mensaje institucional alineado en defensa del calendario estatal.