La web importante instrumento turístico

El crecimiento de OTA´s de otros países que comercializan viajes a nivel global es inminente y va creciendo a una gran velocidad, desplazando a los agentes de viajes, no solamente en México si no en el mundo, algunos agentes han optado por estrategias híbridas donde no dejan de tener una atención personalizada, y a la par han desarrollado plataformas donde también comercializan sus servicios.

Por parte de los prestadores de servicios turísticos en nuestro paìs, hay un rezago importante, en el uso de la tecnología, que aunque en el inter de la pandemia en algunas industrias se aceleró, en el turismo no se tiene claro cómo aprovechar esto a favor, el tema es que, si nos aplicamos, a avanzar en inteligencia comercial, procesos, y coordinamos promover las buenas prácticas, servicios de calidad, creación de comunidades, esto nos va a llevar a una buena reputación y una mejor gestión de destinos.

La profesionalización, es indispensable para cerrar la brecha y exista una distribución más equitativa entre destinos y una derrama económica que beneficie a más, como organización La Federación de Empresarios Turísticos, FETUR Nacional está trabajando en promover acciones estratégicas para integrar a los prestadores de servicios turísticos a la transformación digital, por lo que este 2022 invitamos a todo el sector turístico y sus actividades transversales al Primer Congreso Nacional de Turismo FETUR donde el objetivo es precisamente ser eficiente en recursos, cohesión del gremio, buscar talentos, promover la innovación y facilitar la información sobre las soluciones tecnológicas que existen en el mercado dirigida a los empresarios turísticos, es importante generar una comunidad más organizada y con objetivos claves para impulsar el turismo de nuestro país en el mundo, y poner un granito de arena para la equilibrio y derrama entre destinos.

El Congreso WTTS de FETUR Nacional facilitará la información sobre las oportunidades que hay en la web para la promoción de servicios turísticos, acercaremos las herramientas adecuadas, seremos el punto de encuentro para la transformación digital, el primero que se realiza en la historia del sector turístico en nuestro país.

Premio Nacional de Periodismo 2008 y 2016. Premio Nacional de Locución 2017.