Las Pymes, fundamentales para el desarrollo económico

AIDA RAMÍREZ

En la actualidad, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) son fundamentales para que el desarrollo

económico del país siga mejorando.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en nuestro país existen 4.1

millones de Pymes que aportan alrededor del 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y generan

el 72 por ciento de los empleos formales.

En ese sentido, cifras de IDC Latin America IT Investment Trends 2020 revelan que el 63 por ciento de

las empresas en México ofrecen servicios digitales debido a las exigencias de los clientes y la

competitividad del mercado; sin embargo, sólo el 37 por ciento de las empresas en el país ofrecen

servicios digitales como parte de su propio plan de negocios.

De ahí que una de las áreas que puede aprovechar mejor los beneficios de la automatización y

digitalización en los procesos empresariales es la financiera, específicamente en el control y monitoreo

de gastos para reducir riesgos y evitar complicaciones asociadas a procedimientos tradicionales y

manuales, el ingreso de facturas falsas o el uso indebido del capital, señaló Ricardo Pedraza, director

de desarrollo de negocio para Latinoamérica de Tribal.

Asimismo, los equipos financieros encargados pueden controlar el uso de los recursos en tiempo real y,

a través de información y análisis, tomar decisiones con un impacto inmediato en el negocio.

De acuerdo con Tribal, mayo ha sido el mes de esta anualidad en que más reportes financieros internos

y en tiempo real han desarrollado las empresas que hacen uso de su plataforma digital.

El desarrollo de estos reportes se encuentra en el top tres de las actividades que más realizan los

usuarios de Tribal, seguida de las transferencias bancarias y la gestión de tarjetas de crédito

corporativas.

“El control y monitoreo de gastos es un factor clave en el crecimiento de las empresas y Pymes. Las

plataformas digitales especializadas en estos rubros, al automatizar procesos y análisis, representan

una mejora significativa para las empresas, presentan una perspectiva financiera clara del negocio y les

permite centrarse en brindar valor, así como potencializar su crecimiento”, dijo Pedraza.

El estudio “Digitalización de las Pymes y el emprendimiento en México: hallazgos, retos y alcances en

2021” de CONTPAQi refiere que tres de cada 10 pequeñas y medianas empresas en México,

incrementará su inversión para contar con más y mejor tecnología para su operación, observó.

No obstante, para las empresas en etapas emergentes, en ocasiones es complicado acceder a

soluciones de este tipo mediante la banca tradicional porque no cumplen con los requisitos exigidos o

tampoco encuentran soluciones a su medida.

En este contexto, el director de desarrollo de negocio para Latinoamérica de Tribal, destaca que

diversas empresas de tecnología y soluciones financieras ofrecen diversas alternativas para cerrar la

brecha digital y financiera a la que se enfrentan este tipo de empresas.

Por lo anterior, que se ha vuelto una necesidad y como apoyo al sector, algunas empresas se han

especializado en ofrecer soluciones que permitan controlar la eficiencia de los recursos al asignar

límites de crédito para cada colaborador o equipo en las empresas.

En este sentido, indicó que Tribal brinda la posibilidad de que los negocios cuenten con número ilimitado

de tarjetas virtuales de crédito corporativas que pueden asignar a diversas áreas de la organización con

límites de crédito preestablecidos, brindando con ello un mayor control de las finanzas de las áreas.

“Hoy en día la tecnología está enfocada en sacarle el mayor provecho a las empresas, una respuesta

inmediata ante las necesidades del mercado marcan una pauta entre incrementar la eficiencia operativa

o estancarse en un modelo de negocio anticuado para la actualidad”, puntualizó Ricardo Pedraza.