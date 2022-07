Llama Sheinbaum a cuidar elección morenista

POR AIDA RAMÍREZ

Ante la incertidumbre que ha generado el proceso interno de Morena para la elección de sus congresistas el próximo sábado y de acusaciones de que se pretende inflar el padrón interno para apoyar a algunos aspirantes que pertenecían a otros partidos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum llamó a sus compañeros a “cuidar el proceso” y confió en que no se aplicarán viejas prácticas para ganar la elección.

Consideró que la convocatoria es clara, no obstante que el proceso ha sido difícil para la dirección de Morena y la Comisión de Honestidad y Justicia para determinar la lista final de aspirantes congresistas, “porque se inscribió muchísima gente”, más aún con las limitaciones de que quien quisiera estar en la lista no podía haber sido candidato a diputado por otro partido en 2021 y después quererse inscribir como consejero.

Por ello, lanzó el llamado “a cuidar entre todos este instrumento político tan importante y tan significativo para el pueblo de México; que no caigamos en ninguna práctica que sea todo aquello que hemos criticado históricamente y que todos cuidemos el proceso interno”.

Asimismo, Sheinbaum Pardo confió en que el partido Morena esté blindado de las viejas prácticas de otros partidos; reiteró su confianza plena en la dirigencia nacional morenista que encabeza Mario Delgado, “sé que van a hacer su mejor esfuerzo y es un asunto de todas y todos los militantes, y de quienes se están afiliando ahora al partido para poder participar”.

Recordó a quienes quieren entrar a Morena que se tienen principios como el no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, y de no usar prácticas que en algún momento se llevaron a cabo para una votación, para una elección; “entre todos tenemos que cuidar la democracia en México, porque los partidos políticos son parte del sistema democrático y electoral del país”.

La mandataria capitalina consideró que no hay ventaja para quienes son funcionarios respecto de quienes no tienen un cargo público y participan en el proceso, ya que se dio libertad para inscribirse quien así lo quisiera, pues en la convocatoria no venía establecido algún candado al respecto.