Mazatlán, partido a partido

SEÑALA OSWALDO ALANÍS

Enfrentan el sábado a Pumas

Oswaldo Alanís, jugador del Mazatlán FC, sabe que aunque se encuentran en el último lugar de la tabla general, un triunfo en contra de los Pumas de la UNAM en el marco del próximo encuentro, podría meterlos a la pelea por un boleto al repechaje.

Este sábado, el conjunto mazatleco visitará Ciudad Universitaria para enfrentarse al cuadro de la máxima casa de estudios. Al respecto, el elemento sinaloense señala: “Estamos conscientes de lo que nos estamos jugando, estamos donde no quisiéramos estar en tema de tabla. Pero cada que llega un técnico nuevo asimilando la metodología que cambia de un entrenador a otro. Pero el grupo está bien el ámbito esta fuerte, estamos tranquilos y pensando en la oportunidad que tenemos ante Pumas”.

“Primero tenemos que dejar ese último lugar, comenzar a sumar, hacer ver con el sistema de juego los resultados. Con Caballero trabajando y con la nueva forma para comenzar a sumar puntos”, declaró.

El conjunto del Mazatlán FC tiene una asignatura pendiente y es poder participar por primera vez en su historia en la Liguilla del balompié mexicano. Sobre el particular, Alanís menciona: “Estamos trabajando para no lograr que no se ha logrado en el club, ahorita estamos pensando en sumar, pero la Liga esta tan apretada que con buenos resultados te puedes meter ahí, pero ahorita queremos primero ganarle a Pumas y después ir partido a partido”.

Durante la conferencia virtual que ofreció el cuadro mazatleco, Oswaldo Alanís reconoció que el tema de la altura de la Ciudad de México eventualmente podría afectarlos, sin embargo, el hecho de jugar a las cuatro de la tarde podría ser a favor del cuadro visitante: “El horario es una ventaja y lo de la altura, es algo que tenemos que afrontar. Si bien pumas no ha estado muy regular, se sabe que es un equipo dinámico, que tiene varios torneos con buenos cierres de campaña, pero es algo que queremos y necesitamos, tenemos fe que van a venir los resultados”, concluyó.