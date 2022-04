Merecido logro

Felicita DT de América a sus seleccionados

Ortiz lucha por quedarse de titular

El director técnico interino de las Águilas del América, Fernando Ortiz, está decidido a quedarse como entrenador fijo del conjunto propiedad del empresario Emilio Azcárraga Jean. El argentino se quedó en nuestro país, a pesar del fallecimiento de su señora madre allá en su tierra natal.

El director técnico sudamericano se quedó en nuestro país para continuar su trabajo al frente del América, uno de los equipos más importantes de nuestro país.

Tras concluir la Fecha FIFA, en la que la Selección Mexicana de Futbol, logró su pase al Mundial de Qatar 2022, el entrenador sudamericano felicitó a los jugadores americanistas que regresaron con la institución, después de lograr el boleto a la anhelada justa mundialista.

“A los chicos que han conseguido un objetivo muy importante para el Mundial, la felicitación de parte mía y del cuerpo técnico. Creo que es un logro y un objetivo merecido, más allá de las boludeces que se dicen siempre hay que estar allá adentro y ustedes lo han logrado. Tanto Memo, Henry, Jorgito y si alguien fue también y me olvidé durante esta etapa que han conseguido ese logro, felicitaciones”, dijo Fernando Ortiz.

A través de las redes sociales fue la propia institución americanista la que compartió la efusiva forma en que felicitó a los jugadores de Coapa que fueron convocados y que lograron la clasificación. El director técnico argentino, que tomó las riendas de la institución americanusta, después de la intempestiva salida del también argentino Santiago Solari, suma durante su paso por el Torneo de Clausura 2022 tres partidos en los que ha logrado un triunfo, un empate y un descalabro.

Durante la gira por los Estados Unidos en el marco de la Fecha FIFA, el conjunto de las Águilas del América afrontó dos duelos amistosos entre los Rayados del Monterrey los Tigres de la UANL, ambos con resultados adversos.

Ortiz tomó de manera interna las riendas del América, porque Solari llevó al equipo al fondo de la tabla general. Aunque Fernando Ortiz no cesa en su empeño por llenarle el ojo a la directiva americanista, se sabe que tienen en la mira a Nicolás Larcamón, actualmente entrenador del Pueblas. Sin embargo, en tanto la directiva de Coapa no le diga que no, la esperanza sigue vigente.